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Активисты в Словакии собрали почти 2,5 миллиона евро на Боеприпасы для Украины

21 апреля 2024 00:00
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Бригадир София
редактор
Активисты в Словакии собрали почти 2,5 миллиона евро на Боеприпасы для Украины
Военный со снарядом в руках. Фото: Радио Свобода
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На этой неделе инициатива "Боеприпасы для Украины", начатая словацкими активистами, собрала около 2 миллионов евро в поддержку Украины. Сбор средств начался после отказа Словакии присоединиться к чешской программе закупки снарядов для Украины.

Об этом сообщил издание Reuters в субботу, 19 апреля.

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Инициатором сбора средств стал Отто Симко, 99-летний журналист и участник Словацкого национального восстания 1944 года, выживший в Холокосте.

"Когда я услышал об инициативе чешского правительства, мне было очень приятно услышать, что выискиваются все пути помочь Украине защититься от агрессора (российского – Ред.), поскольку другого пути нет", — заявил журналист.

Организаторы сбора средств заявили, что их цель продемонстрировать несогласие большинства словаков с изменением внешней политики страны после выборов в сентябре.

На сайте инициативы сообщается, что уже собрано 2,5 миллиона евро, с вкладами от почти 40 тысяч словаков, каждый из которых в среднем пожертвовал 64 евро.

Одна из организаторов общественной группы "Мир для Украины" Зузана Ижакова отметила, что многие словаки испытывают стыд из-за пророссийской позиции правительства, и именно поэтому они решили внести свой вклад.

Напомним, что премьер-министр Чехии рассказал, когда передаст Украине 1,5 млн. снарядов.

Ранее мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке Украины на пути к членству в Европейском Союзе, подчеркнув, что Словакия не будет препятствовать украинским амбициям.

военная помощь
Словакия
Украина
боеприпасы
война в Украине

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