У січні українці замовили рекордну кількість документів через Дію

Запуск застосунку ''Дія'' на смартфоні. Фото: УНІАН

Цьогоріч у січні українці на порталі ''Дія'' замовили понад 5 000 дублікатів документів і витягів за місяць. Загалом число замовлених дублікатів становило понад 50 000 разів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України у понеділок, 19 лютого.

Українці замовили рекордну кількість документів через ''Дію''

"Загубили чи втратили свідоцтво або витяг з реєстру? Не проблема! Жодних походів у ДРАЦС, щоб відновити документ! Замовте його повторну видачу на порталі Дія", — зазначили в Мін'юсті, та додали, що така послуга стає дедалі популярнішою.

Допис пресслужби Мін'юсту. Джерело: Telegram

Які документи можна замовити у ''Дії''

У ''Дії'', за словами чиновників, можна замовити дублікати свідоцтв та витяги про:

народження;

зміну імені;

реєстрацію шлюбу;

розірвання шлюбу;

смерть.

Отримати готовий документ можна або самостійно у ДРАЦС, або ж у відділенні Укрпошти, чи доставкою кур'єром додому.

Нагадаємо, раніше у Кабміні ухвалили постанову, яка дозволяє відкрити код "Дії". Також голова Мінцифри Михайло Федоров прокоментував появу у застосунку електронного військового квитка.