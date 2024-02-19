У січні українці замовили рекордну кількість документів через Дію
Цьогоріч у січні українці на порталі ''Дія'' замовили понад 5 000 дублікатів документів і витягів за місяць. Загалом число замовлених дублікатів становило понад 50 000 разів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України у понеділок, 19 лютого.
Українці замовили рекордну кількість документів через ''Дію''
"Загубили чи втратили свідоцтво або витяг з реєстру? Не проблема! Жодних походів у ДРАЦС, щоб відновити документ! Замовте його повторну видачу на порталі Дія", — зазначили в Мін'юсті, та додали, що така послуга стає дедалі популярнішою.
Які документи можна замовити у ''Дії''
У ''Дії'', за словами чиновників, можна замовити дублікати свідоцтв та витяги про:
- народження;
- зміну імені;
- реєстрацію шлюбу;
- розірвання шлюбу;
- смерть.
Отримати готовий документ можна або самостійно у ДРАЦС, або ж у відділенні Укрпошти, чи доставкою кур'єром додому.
Нагадаємо, раніше у Кабміні ухвалили постанову, яка дозволяє відкрити код "Дії". Також голова Мінцифри Михайло Федоров прокоментував появу у застосунку електронного військового квитка.
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