В январе украинцы заказали рекордное количество документов через Дію

Запуск приложения ''Дія'' на смартфоне. Фото: УНИАН

В этом году в январе украинцы на портале ''Дія'' заказали более 5 000 дубликатов документов и выписок в месяц. В целом число заказных дубликатов составило более 50 000 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в понедельник, 19 февраля.

Украинцы заказали рекордное количество документов через ''Дію''

"Потеряли свидетельство или выписку из реестра? Не проблема! Никаких походов в ЗАГС, чтобы восстановить документ! Закажите его повторную выдачу на портале Дія", — отметили в Минюсте, и добавили, что такая услуга становится все более популярной.

Пост пресс-службы Минюста. Источник: Telegram

Какие документы можно заказать в ''Дії''

В ''Дії'', по словам чиновников, можно заказать дубликаты свидетельств и выписки о:

рождение;

смену имени;

регистрацию брака;

расторжение брака;

смерть.

Получить готовый документ можно либо самостоятельно в ДРАЦС, либо в отделении Укрпочты, либо доставкой курьером домой.

Напомним, ранее в Кабмине приняли постановление, разрешающее открыть код ''Дії''. Также глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал появление в приложении электронного военного билета.