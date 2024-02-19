Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В январе украинцы заказали рекордное количество документов через Дію arrow

В январе украинцы заказали рекордное количество документов через Дію

19 февраля 2024 16:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В январе украинцы заказали рекордное количество документов через Дію
Запуск приложения ''Дія'' на смартфоне. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В этом году в январе украинцы на портале ''Дія'' заказали более 5 000 дубликатов документов и выписок в месяц. В целом число заказных дубликатов составило более 50 000 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в понедельник, 19 февраля.

Украинцы заказали рекордное количество документов через ''Дію''

"Потеряли свидетельство или выписку из реестра? Не проблема! Никаких походов в ЗАГС, чтобы восстановить документ! Закажите его повторную выдачу на портале Дія", — отметили в Минюсте, и добавили, что такая услуга становится все более популярной.

В январе украинцы заказали рекордное количество документов из-за действия
Пост пресс-службы Минюста. Источник: Telegram

Какие документы можно заказать в ''Дії''

В ''Дії'', по словам чиновников, можно заказать дубликаты свидетельств и выписки о:

  • рождение;
  • смену имени;
  • регистрацию брака;
  • расторжение брака;
  • смерть.

Получить готовый документ можно либо самостоятельно в ДРАЦС, либо в отделении Укрпочты, либо доставкой курьером домой.

Напомним, ранее в Кабмине приняли постановление, разрешающее открыть код ''Дії''. Также глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал появление в приложении электронного военного билета.

Укрпошта
Дия
Минюст
Украина
документы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме