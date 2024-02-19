В январе украинцы заказали рекордное количество документов через Дію
В этом году в январе украинцы на портале ''Дія'' заказали более 5 000 дубликатов документов и выписок в месяц. В целом число заказных дубликатов составило более 50 000 раз.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в понедельник, 19 февраля.
Украинцы заказали рекордное количество документов через ''Дію''
"Потеряли свидетельство или выписку из реестра? Не проблема! Никаких походов в ЗАГС, чтобы восстановить документ! Закажите его повторную выдачу на портале Дія", — отметили в Минюсте, и добавили, что такая услуга становится все более популярной.
Какие документы можно заказать в ''Дії''
В ''Дії'', по словам чиновников, можно заказать дубликаты свидетельств и выписки о:
- рождение;
- смену имени;
- регистрацию брака;
- расторжение брака;
- смерть.
Получить готовый документ можно либо самостоятельно в ДРАЦС, либо в отделении Укрпочты, либо доставкой курьером домой.
Напомним, ранее в Кабмине приняли постановление, разрешающее открыть код ''Дії''. Также глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал появление в приложении электронного военного билета.
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