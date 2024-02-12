У Швеції потужні вибухи знищили найбільший аквапарк — є поранені

Вибухи на території аквапарку у Швеції. Фото: скриншот з відео

У Швеції найбільший аквапарк країни був знищений через потужні вибухи. Така подія сталася в понеділок, 12 лютого. Внаслідок цього постраждало 12 людей.

Про це повідомляє Aftonbladet.

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Що відомо про вибухи в аквапарку в Швеції

Інцидент стався в місті Гетеборг. Перед вибухами на території аквапарку сталася пожежа. Свідки повідомили, що загорання почалося близько 10:00 за місцевим часом.

Також рятувальники попереджали, що вогонь може поширитися на сусідні будівлі, тому людей було евакуйовано із сусіднього готелю та офісних приміщень.

"У конструкції багато пластику. Тож (дим) нездорово вдихати. Ось чому ми виходимо з попередженням про здоров’я", — попередив речник служби порятунку Швеції Клас Люпперт.

За словами очевидців, вибух був настільки сильним, що його відчули й в інших сусідніх будинках. Внаслідок пожежі постраждало 12 людей.

Що відомо про аквапарк Oceana

Відомо, що аквапарк Oceana планували відкрити влітку 2024 року, будівництво цієї споруди коштувало 1,2 млрд крон, тобто 10,6 млн доларів.

Його площа становить шість тисяч квадратних метрів, там мали розташувати 14 водних атракціонів. Передбачалося, що цей аквапарк міг би прийняти 1750 гостей.

Нагадаємо, раніше на Львівщині біля кладовища вибухнула граната. Внаслідок цього поранення отримали двоє чоловіків.

Також ми писали, що в Монголії вибухнула вантажівка, яка перевозила 60 тонн газу. Через цей інцидент загинуло щонайменше п'ять людей.