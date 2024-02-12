В Швеции мощные взрывы уничтожили крупнейший аквапарк — есть раненые

Взрывы на территории аквапарка в Швеции. Фото: скриншот с видео

В Швеции крупнейший аквапарк страны был уничтожен из-за мощных взрывов. Такое событие произошло в понедельник, 12 февраля. В результате пострадали 12 человек.

Об этом сообщает Aftonbladet.

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Что известно о взрывах в аквапарке в Швеции

Инцидент произошел в городе Гетеборг. Перед взрывами на территории аквапарка произошел пожар. Свидетели сообщили, что возгорание началось около 10:00 по местному времени.

Также спасатели предупреждали, что огонь может распространиться на соседние здания, поэтому люди были эвакуированы из соседней гостиницы и офисных помещений.

"В конструкции много пластика. Поэтому (дым) нездорово вдыхать. Вот почему мы выходим с предупреждением о здоровье", — предупредил представитель службы спасения Швеции Класс Люпперт.

По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что его ощутили и в других соседних домах. В результате пожара пострадали 12 человек.

Что известно об аквапарке Oceana

Известно, что аквапарк Oceana планировали открыть летом 2024 года, строительство этого сооружения обошлось в 1,2 млрд крон, то есть 10,6 млн долларов.

Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров, там должны были разместить 14 водных аттракционов. Предполагалось, что этот аквапарк мог бы принять 1750 гостей.

Напомним, ранее во Львовской области возле кладбища взорвалась граната. В результате этого ранения получили двое мужчин.

Также мы писали, что в Монголии взорвался грузовик, который перевозил 60 тонн газа. Из-за этого инцидента погибли по меньшей мере пять человек.