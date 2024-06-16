Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Швейцарії заарештували чоловіка, який два роки воював за Україну — що відомо arrow

У Швейцарії заарештували чоловіка, який два роки воював за Україну — що відомо

16 червня 2024 09:35
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Арешт швейцарця, який воював за Україну — деталі
Швейцарець Джона Нейдхарт. Фото: Courtecy photo
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну. Чоловіку загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення. Проте за словами Джона Нейдхарта, він цього не боється і уявляє повернення до України.

Про це пише швейцарське видання Blick.

Читайте також:

Затримали швейцарця, який воював за Україну

Громадянин Швейцарії, 36-річний Джона Нейдхарт, у березні 2022 року вступив до лав Інтернаціонального легіону ЗСУ. Чоловік був кулеметником, пережив обстріл Яворівського полігону, пройшов Харківський контрнаступ та воював на Луганщині.

Швейцарець добровільно здався поліції і спеціально приїхав для цього додому. Швейцарія є нейтральною країною, тому її громадянам заборонено служити в іноземних арміях, за що їм загрожує до трьох років ув'язнення.

У Швейцарії заарештували чоловіка, який два роки воював за Україну — що відомо - фото 1
Повернення Джона Нейдхарта до Швейцарії. Фото: Blick

Джона Нейдхарт приїхав до Швейцарії з метою привернути увагу до потреб України під час Саміту миру.

"Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовому плані. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести з ними переговори, а не навпаки", — зазначив Нейдхарт.

Військовослужбовець розповів, що не боїться вʼязниці. Він пожартував, що після двох років на фронті може "спати де завгодно".

"Я хочу розбудити Швейцарію і дати зрозуміти людям, наскільки важливою є боротьба України. Я вірний своєму рішенню боротися за Україну, а отже, за демократію і з нетерпінням чекаю свого арешту, — сказав швейцарець.

Раніше миписали, що в Одесі правоохоронці імовірно затримали співробітника одного з районних ТЦК та СП. Відомо, що чоловік вимагав хабар з військовозобов'язаного, щоб не видати йому повістку. 

Нагадаємо, лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич прокоментував популярний у мережі тренд, пов'язаний із мобілізацією. На думку виконавця, ухилянтам варто соромитися того, що вони уникають служби у такий непростий час.

Україна
Швейцарія
добровольці
військовослужбовці
війна в Україні
війна
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку