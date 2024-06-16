Арешт швейцарця, який воював за Україну — деталі

Швейцарець Джона Нейдхарт. Фото: Courtecy photo

У Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну. Чоловіку загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення. Проте за словами Джона Нейдхарта, він цього не боється і уявляє повернення до України.

Про це пише швейцарське видання Blick.

Читайте також:

Затримали швейцарця, який воював за Україну

Громадянин Швейцарії, 36-річний Джона Нейдхарт, у березні 2022 року вступив до лав Інтернаціонального легіону ЗСУ. Чоловік був кулеметником, пережив обстріл Яворівського полігону, пройшов Харківський контрнаступ та воював на Луганщині.

Швейцарець добровільно здався поліції і спеціально приїхав для цього додому. Швейцарія є нейтральною країною, тому її громадянам заборонено служити в іноземних арміях, за що їм загрожує до трьох років ув'язнення.

Повернення Джона Нейдхарта до Швейцарії. Фото: Blick

Джона Нейдхарт приїхав до Швейцарії з метою привернути увагу до потреб України під час Саміту миру.

"Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй можливість перемогти росіян у військовому плані. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести з ними переговори, а не навпаки", — зазначив Нейдхарт.

Військовослужбовець розповів, що не боїться вʼязниці. Він пожартував, що після двох років на фронті може "спати де завгодно".

"Я хочу розбудити Швейцарію і дати зрозуміти людям, наскільки важливою є боротьба України. Я вірний своєму рішенню боротися за Україну, а отже, за демократію і з нетерпінням чекаю свого арешту, — сказав швейцарець.

Раніше миписали, що в Одесі правоохоронці імовірно затримали співробітника одного з районних ТЦК та СП. Відомо, що чоловік вимагав хабар з військовозобов'язаного, щоб не видати йому повістку.

Нагадаємо, лідер українського гурту О.Torvald та військовослужбовець Женя Галич прокоментував популярний у мережі тренд, пов'язаний із мобілізацією. На думку виконавця, ухилянтам варто соромитися того, що вони уникають служби у такий непростий час.