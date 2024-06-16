Арест воевавшего за Украину швейцарца — детали

Швейцарец Джона Нейдхарта. Фото: Courtecy photo

В Берне арестован швейцарец, который два года воевал за Украину. Мужчине грозит от трех до пяти лет заключения. Однако по словам Джона Нейдхарта, он этого не боится и представляет возвращение в Украину.

Об этом пишет швейцарское издание Blick .

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Гражданин Швейцарии, 36-летний Джона Нейдхарт, в марте 2022 года вступил в ряды Интернационального легиона ВСУ. Мужчина был пулеметчиком, пережил обстрел Яворивского полигона, прошел Харьковское контрнаступление и воевал в Луганской области.

Швейцарец добровольно сдался полиции и специально приехал для этого домой. Швейцария является нейтральной страной, поэтому гражданам запрещено служить в иностранных армиях, за что им грозит до трех лет заключения.

Возвращение Джона Нейдхарта в Швейцарию. Фото: Blick

Джона Нейдхарт приехал в Швейцарию с целью обратить внимание на потребности Украины во время Саммита мира.

"Если вы действительно хотите помочь Украине, вы должны дать ей возможность победить россиян в военном плане. Вы должны сначала сломать россиян, прежде чем вести с ними переговоры, а не наоборот" , — отметил Нейдхарт.

Военнослужащий рассказал, что не боится тюрьмы. Он пошутил, что после двух лет на фронте может "спать где угодно".

"Я хочу разбудить Швейцарию и дать понять людям, насколько важна борьба Украины. Я верен своему решению бороться за Украину, а значит, за демократию и с нетерпением жду своего ареста",— сказал швейцарец.

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Напомним, лидер украинской группы О.Torvald и военнослужащий Женя Галич прокомментировал популярный в сети тренд, связанный с мобилизацией. По мнению исполнителя, уклонистам стоит стесняться того, что они избегают службы в такое непростое время.