У розвідці Британії розповіли, чому РФ скасувала заходи на 9 травня

Парад в Росії. Фото: росЗМІ

У Росії вже другий рік поспіль скасовують традиційну ходу "Безсмертний полк" та паради до 9 травня. Такі заходи можуть бути місцем прояву невдоволення через війну проти України.

Про це повідомляє британська розвідка у соцмережі X у неділю, 28 квітня.

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Росія відмовилася від проведення традиційних маршів "Безсмертного полку", пропонуючи замість цього вішати портрети загиблих родичів на автомобілях та в громадських місцях з 1 по 11 травня.

До того ж у Брянській, Псковській, Бєлгородській, Рязанській та Курській області скасували паради до 9 травня. Аналітики вважають, що росіяни побоюються українських атак. У Міноборони Британії нагадали, що за тиждень до 9 травня у 2023 році над Кремлем вибухнув безпілотник.

"Це вже другий рік, коли скасовують марш "Безсмертний полк" і з безпекових міркувань згортають паради до Дня перемоги. Цього року Дню перемоги передує інавгурація Путіна, що відбудеться 7 травня. На розрахунок російського керівництва також могли вплинути потенціал для протестів і висловлення невдоволення війною проти України", — йдеться у зведенні.

Допис британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, російська влада скасувала військовий парад у тимчасово окупованому Криму на День перемоги 9 травня через небезпеку. Росіянам обіцяють провести святкування та "вшанування пам’яті" в інших форматах.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що Україна має бути готовою до можливого зростання кількості ракетних атак та "святкового" удару з боку Росії в день 9 травня. Подоляк заявив, що країна-агресорка може намагатися використати цю сакральну для них дату для проведення агресивних дій.