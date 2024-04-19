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У Криму окупанти скасували парад на 9 травня — яка причина

19 квітня 2024 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Криму окупанти скасували парад на 9 травня — яка причина
Парад росіян на День перемоги 9 травня. Архівне фото: AFP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська влада скасувала військовий парад у тимчасово окупованому Криму на День перемоги 9 травня через небезпеку. Росіянам обіцяють провести святкування та "вшанування пам’яті" в інших форматах.

Про це повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram в п'ятницю, 19 квітня. 

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Аксьонов заявив, що проведення 9 травня військового параду і ходи "Безсмертного полку" в Криму не планується. Це пов'язано з питаннями забезпечення безпеки.

"Однак ми обов'язково віддамо шану нашим ветеранам, вшануємо пам'ять загиблих, проведемо святкові заходи в різних форматах. Одним словом, День Перемоги Крим зустріне гідно", — сказав окупаційний гауляйтер. 

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Скриншот допису Аксьонова

Крім того, російські ЗМІ поширили інформацію, що окрім тимчасово окупованого Криму від параду на 9 травня відмовились ще п'ять регіонів в РФ. Йдеться про Бєлгородську, Брянську, Курську, Рязанську та Псковську області. 

Раніше влада цих регіонів висловила побоювання, що скупчення військової техніки та військовослужбовців у російських містах нібито може спровокувати атаки українських дронів. Такі дійства вирішили проводити в онлайн-форматі. 

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Нагадаємо, вранці 17 квітня на російському військовому аеродромі у Джанкої пролунали вибухи

На летовищі спалахнуло шість вогнищзагинуло 30 осіб особового складу ПКС РФ та охорони аеродрому. Крім того, окупанти втратили чимало військової техніки, зокрема системи С-400. 

Також після вдалих ударів ЗСУ по Криму загарбники переміщують свою авіацію. Російські бійці перебазували літаки на аеродром Кіровське, адже побоюються за їхню подальшу долю.

Крим
безпека
війна в Україні
Росія
військовий парад

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