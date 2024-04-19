Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Крыму оккупанты отменили парад на 9 мая — какая причина arrow

В Крыму оккупанты отменили парад на 9 мая — какая причина

19 апреля 2024 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Крыму оккупанты отменили парад на 9 мая — какая причина
Парад россиян на День победы 9 мая. Архивное фото: AFP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские власти отменили военный парад во временно оккупированном Крыму на День победы 9 мая из-за опасности. Россиянам обещают провести празднование и "чествование памяти" в других форматах.

Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram в пятницу, 19 апреля.

Читайте также:

Отмена военного парада в Крыму

Аксенов заявил, что проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в Крыму не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности.

"Однако мы обязательно чтим наших ветеранов, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День победы Крым встретит достойно", — сказал оккупационный гауляйтер.

null
Скриншот сообщения Аксенова

Кроме того, российские СМИ распространили информацию, что кроме временно оккупированного Крыма от парада на 9 мая отказались еще пять регионов РФ. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской и Псковской областях.

Ранее власти этих регионов выразили опасения, что скопления военной техники и военнослужащих в российских городах якобы могут спровоцировать атаки украинских дронов. Такие действия решили проводить в онлайн-формате.

null

Напомним, утром 17 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы.

На аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома. Кроме того, оккупанты потеряли немало военной техники, в частности системы С-400.

Также после удачных ударов ВСУ по Крыму захватчики перемещают свою авиацию. Российские бойцы перебазировали самолеты на аэродром Кировское, потому что опасаются за их дальнейшую судьбу.

Крым
безопасность
война в Украине
Россия
военный парад

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость