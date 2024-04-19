В Крыму оккупанты отменили парад на 9 мая — какая причина

Парад россиян на День победы 9 мая. Архивное фото: AFP

Российские власти отменили военный парад во временно оккупированном Крыму на День победы 9 мая из-за опасности. Россиянам обещают провести празднование и "чествование памяти" в других форматах.

Об этом сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram в пятницу, 19 апреля.

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Аксенов заявил, что проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в Крыму не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности.

"Однако мы обязательно чтим наших ветеранов, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День победы Крым встретит достойно", — сказал оккупационный гауляйтер.

Скриншот сообщения Аксенова

Кроме того, российские СМИ распространили информацию, что кроме временно оккупированного Крыма от парада на 9 мая отказались еще пять регионов РФ. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской и Псковской областях.

Ранее власти этих регионов выразили опасения, что скопления военной техники и военнослужащих в российских городах якобы могут спровоцировать атаки украинских дронов. Такие действия решили проводить в онлайн-формате.

Напомним, утром 17 апреля на российском военном аэродроме в Джанкое раздались взрывы.

На аэродроме вспыхнуло шесть очагов, погибли 30 человек личного состава ПКС РФ и охраны аэродрома. Кроме того, оккупанты потеряли немало военной техники, в частности системы С-400.

Также после удачных ударов ВСУ по Крыму захватчики перемещают свою авиацию. Российские бойцы перебазировали самолеты на аэродром Кировское, потому что опасаются за их дальнейшую судьбу.