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В разведке Британии рассказали, почему РФ отменила мероприятия на 9 мая

28 апреля 2024 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В разведке Британии рассказали, почему РФ отменила мероприятия на 9 мая
Парад в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России уже второй год подряд отменяют традиционное шествие "Бессмертный полк" и парады до 9 мая. Такие меры могут быть местом проявления недовольства из-за войны против Украины.

Об этом сообщает британская разведка в соцсети X в воскресенье, 28 апреля.

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Россия отказалась от проведения традиционных маршей "Бессмертного полка", предлагая вместо этого вешать портреты погибших родственников на автомобилях и в общественных местах с 1 по 11 мая.

К тому же в Брянской, Псковской, Белгородской, Рязанской и Курской области отменили парады до 9 мая. Аналитики считают, что россияне опасаются украинских атак. В Минобороны Британии напомнили, что за неделю до 9 мая в 2023 году над Кремлем взорвался беспилотник.

"Это уже второй год, когда отменяют марш "Бессмертный полк" и из соображений безопасности сворачивают парады ко Дню победы. В этом году Дню победы предшествует инаугурация Путина, которая состоится 7 мая. На расчет российского руководства также могли повлиять потенциал для протестов и выражения недовольства войной против Украины", — говорится в сводке.

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Пост британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, российские власти отменили военный парад во временно оккупированном Крыму на День победы 9 мая из-за опасности. Россиянам обещают провести празднование и "увековечение памяти" в других форматах.

Также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Украина должна быть готова к возможному росту количества ракетных атак и "праздничного" удара со стороны России в день 9 мая. Подоляк заявил, что страна-агрессорка может пытаться использовать эту сакральную для них дату для проведения агрессивных действий.

россия
Великобритания
война
разведка
россияне
Украина
военный парад

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