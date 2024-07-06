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У Ростові скаржаться на відсутність електроенергії — що відомо

6 липня 2024 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни скаржаться на блекаут в Ростовській області
Електрик. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни з Ростовської області скаржаться на відсутність електроенергії. Там запровадили графік тимчасових відключень світла у побутових споживачів.

Про це повідомляють росЗМІ у суботу, 6 липня.

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У "Россети Юг" заявили, що причиною є дефіцит потужностей. 

"Про причини нестачі не повідомляють. Після її ліквідації світло даватимуть у повному обсязі", — йдеться у повідомленні.

РосЗМІ пишуть, що росіяни другий день скаржаться на відсутність електроенергії в різних районах Ростова. Вони заявляють, що не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу і ввімкнути кондиціонер.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот 

Нагадаємо, черговий "нештатний схід" фугасної авіаційної бомби (ФАБ) стався за 18 км від кордону з Україною. Російський літак втратив її за чотири кілометри від села Крутий Лог, що на Бєлгородщині. Постраждалих немає.

Також у Краснодарському краї РФ вночі 6 липня горіли нафтобази. Повідомляється, що це сталося внаслідок атаки безпілотників.

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