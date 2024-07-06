Авіабомба впала на Бєлгородщину, нештатний схід авіабомби Бєлгород

ФАБ під крилом літака ВПС РФ в Сирії. Фото: Міноборони РФ

Черговий "нештатний схід" фугасної авіаційної бомби (ФАБ) стався за 18 км від кордону з Україною. Російський літак втратив її за чотири кілометри від села Крутий Лог, що на Бєлгородщині. Постраждалих немає.

Про це у суботу, 6 липня повідомляє агенція ASTRA.

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За даними видання, лише з березня по липень 2024 року армія РФ впустила не менше 121 авіабомби різного класу на Бєлгородську область та на інші свої та окуповані українські території.

Повідомлення ASTRA про втрату ФАБ на Бєлгородщині

Наприклад, за даними видання, 15 червня 2024 року дві авіабомби російської авіації знайшли біля бєлгородських сіл Архангельське та Цепляєве-друге, ще 2 ФАБ упали біля села Білянка.

В селі Маломихайлівка навіть довелось евакуювати росіян по вулиці Корольова, адже бомба впала поруч з житловим будинком.

Чому авіація РФ "втрачає" бомби над своєю територією

ASTRA поставила таке питання експерту Руслану Левієву з Conflict Intelligence Team, але у нього чіткої відповіді немає, хоча є гіпотези.

"Однією з робочих гіпотез позаштатної роботи у нас була недостатня якість піропатронів, які повинні розкривати крила, але ми не виключаємо й інших причин — як механічного характеру, так і пов'язаних з електронікою, і рівною мірою як конструктивних недоліків, так і виробничого браку", — зазначив експерт.

Він також звернув увагу, що на відміну від західної високоточної зброї, де немає подібних проблем, російські зразки робляться за відносно невеликі гроші у великих кількостях з використанням цивільної електроніки, де вимоги до надійності значно нижчі.

Такий підхід, на думку Левієва, може призводити до серйозних інцидентів і людських жертв.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що окупанти модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони здатні долітати до будь-якої точки Харкова.

А у четвер 4 липня авіація РФ скинула керовану авіаційну бомбу на село Руська Лозова Харківської області. Через це загинула мешканка населеного пункту.