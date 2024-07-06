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Авіація РФ впустила ФАБ на Бєлгородщину — які наслідки

6 липня 2024 12:52
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
Авіабомба впала на Бєлгородщину, нештатний схід авіабомби Бєлгород
ФАБ під крилом літака ВПС РФ в Сирії. Фото: Міноборони РФ
- Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

Черговий "нештатний схід" фугасної авіаційної бомби (ФАБ) стався за 18 км від кордону з Україною. Російський літак втратив її за чотири кілометри від села Крутий Лог, що на Бєлгородщині. Постраждалих немає.

Про це у суботу, 6 липня повідомляє агенція ASTRA.

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За даними видання, лише з березня по липень 2024 року армія РФ впустила не менше 121 авіабомби різного класу на Бєлгородську область та на інші свої та окуповані українські території. 

ФАБ нештатно зійшов у Бєлгородській області
Повідомлення ASTRA про втрату ФАБ на Бєлгородщині

Наприклад, за даними видання, 15 червня 2024 року дві авіабомби російської авіації знайшли біля бєлгородських сіл Архангельське та Цепляєве-друге, ще 2 ФАБ упали біля села Білянка.

В селі Маломихайлівка навіть довелось евакуювати росіян по вулиці Корольова, адже бомба впала поруч з житловим будинком.

Чому авіація РФ "втрачає" бомби над своєю територією

ASTRA поставила таке питання експерту Руслану Левієву з Conflict Intelligence Team, але у нього чіткої відповіді немає, хоча є гіпотези.

"Однією з робочих гіпотез позаштатної роботи у нас була недостатня якість піропатронів, які повинні розкривати крила, але ми не виключаємо й інших причин — як механічного характеру, так і пов'язаних з електронікою, і рівною мірою як конструктивних недоліків, так і виробничого браку", — зазначив експерт. 

Він також звернув увагу, що на відміну від західної високоточної зброї, де немає подібних проблем, російські зразки робляться за відносно невеликі гроші у великих кількостях з використанням цивільної електроніки, де вимоги до надійності значно нижчі. 

Такий підхід, на думку Левієва, може призводити до серйозних інцидентів і людських жертв.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що окупанти модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони здатні долітати до будь-якої точки Харкова.

А у четвер 4 липня авіація РФ скинула керовану авіаційну бомбу на село Руська Лозова Харківської області. Через це загинула мешканка населеного пункту.

російські війська Бєлгородська область війна в Україні Росія авіабомба

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