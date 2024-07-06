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Авиация РФ уронила ФАБ на Белгородщину — какие последствия

6 июля 2024 12:52
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
Авиабомба упала на Белгородщину, нештатный восток авиабомбы в Белгород
ФАБ под крылом самолета ВВС РФ в Сирии. Фото: Минобороны РФ
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Очередной "нештатный сход" фугасной авиационной бомбы (ФАБ) произошел в 18 км от границы с Украиной. Российский самолет потерял ее в четырех километрах от села Крутый Лог, что на Белгородщине. Пострадавших нет.

Об этом в субботу, 6 июля сообщает агентство ASTRA .

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По данным издания, только с марта по июль 2024 года армия РФ потеряла не менее 121 авиабомбы разного класса над Белгородской областью и другими своими и оккупированными украинскими территориями.

ФАБ нештатно сошел в Белгородской области
Сообщение ASTRA о потере ФАБ на Белгородщине

Например, по данным издания, 15 июня 2024 года две авиабомбы российской авиации обнаружили возле белгородских сел Архангельское и Цепляево-второе, еще две ФАБ упали возле села Белянка.

В селе Маломихайловка даже пришлось эвакуировать россиян по улице Королева, ведь бомба упала рядом с жилым домом.

Почему авиация РФ "теряет" бомбы над своей территорией

ASTRA задала такой вопрос эксперту Руслану Левиеву из Conflict Intelligence Team, но у него четкого ответа нет, хотя есть гипотезы.

"Одной из рабочих гипотез внештатной работы у нас было недостаточное качество пиропатронов, которые должны раскрывать крылья, но мы не исключаем и других причин — как механического характера, так и связанных с электроникой, и в равной степени как конструктивных недостатков, так и производственного брака ", — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что в отличие от западного высокоточного оружия, где нет подобных проблем, российские образцы делаются за относительно небольшие деньги в больших количествах с использованием гражданской электроники, где требования к надежности значительно ниже.

Такой подход, по мнению Левиева, может приводить к серьезным инцидентам и человеческим жертвам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что оккупанты модифицировали авиационные бомбы ФАБ-500. Теперь они способны долетать до любой точки Харькова.

А в четверг 4 июля авиация РФ сбросила управляемую авиационную бомбу на село Русская Лозовая Харьковской области. В результате погибла жительница населенного пункта.

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