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В Ростове жалуются на отсутствие электроэнергии — что известно

6 июля 2024 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне жалуются на блэкаут в Ростовской области
Электрик. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне из Ростовской области жалуются на отсутствие электроэнергии. Там был введен график временных отключений света у бытовых потребителей.

Об этом сообщают росСМИ в субботу, 6 июля.

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В "Россете Юг" заявили, что причиной является дефицит мощностей.

"О причинах нехватки не сообщают. После ее ликвидации свет будут давать в полном объеме", — говорится в сообщении.

РосСМИ пишут, что россияне второй день жалуются на отсутствие электроэнергии в разных районах Ростова. Они заявляют, что не работают светофоры, а дома невозможно согреть еду и включить кондиционер.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, очередной "нештатный сход" фугасной авиационной бомбы (ФАБ) произошел в 18 км от границы с Украиной. Российский самолет потерял ее в четырех километрах от села Крутой Лог на Белгородщине. Пострадавших нет.

Также в Краснодарском крае РФ ночью 6 июля горели нефтебазы. Сообщается, что это произошло в результате атаки беспилотников.

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