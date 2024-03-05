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У Росії зросли доходи від збуту нафти та газу на понад 80% — деталі

5 березня 2024 21:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії зросли доходи від збуту нафти та газу на понад 80% — деталі
Газові труби в Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Доходи Росії від збуту нафти і газу в лютому підскочили на понад 80% порівняно з минулим роком і перевищили 10 мільярдів доларів завдяки зростанню цін на вітчизняну нафту. У Мінфіні РФ прозвітували, що минулого місяця надходження до бюджету від податків склали 945,6 мільярда рублів.

Про це повідомляє Bloobmerg у вівторок, 5 лютого.

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Доходи РФ від нафти та газу

Згідно з розрахунками Bloomberg, податки на нафту і нафтопродукти, на які припадає 84% всіх надходжень від вуглеводнів, зросли більш ніж удвічі.

Податки були розраховані на основі середньої ціни Urals — основної експортної суміші Росії — 65 доларів за барель. Ця сума більша, ніж 50 доларів рік тому.

Нафтовий і газовий сектори РФ є ключовим джерелом надходжень до державної скарбниці, яка перебуває під тиском зростаючих військових витрат. Кремль також збільшує виплати працівникам державного сектору, оскільки диктатор Росії Володимир Путін прагне перемогти на виборах.

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Надходження до бюджету РФ порівняно з іншими роками. Фото: Bloomberg

Щоб обмежити доходи Росії від продажу нафти, західні країни запровадили санкції, які призвели до падіння ціни на нафту Urals нижче 50 доларів за барель у лютому 2023 року.

Тоді ЄС заборонив більшу частину морського імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії, а країни "Великої сімки" наклали обмеження на ціну на рівні 60 доларів за барель для російських нафтових вантажів. Хоча покупцям з інших країн дозволяється вільно купувати російську нафту за вищою ціною, їм заборонено користуватися західними послугами, такими як страхування та доставка, для здійснення таких поставок.

РФ обмежила вплив цінового обмеження, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і співпрацюючи з незахідними покупцями, посередниками та постачальниками послуг.

З листопада США та їхні союзники посилили контроль за дотриманням цінових обмежень, запровадивши санкції проти кількох суден і трейдерів за порушення обмежень. Більш жорстка позиція знову призвела до збільшення різниці в ціні між російською нафтою Urals та еталонною маркою Brent. 

З метою забезпечення потоку грошей до бюджету, Росія впровадила механізм "цінової підлоги", який зобов'язував виробників сплачувати податки, враховуючи штучний дисконт у розмірі 15 доларів за барель нафти Urals в порівнянні з Brent. Гроші надійшли до бюджету у лютому. За даними Argus Media Ltd., фактичний дисконт, за яким виробники продавали свої партії Urals у російських портах у січні, в середньому перевищував 18 доларів.

Починаючи з 2019 року, Росія поступово знижувала експортні мита на нафту і нафтопродукти, а з цього року повністю скасувала їх. Водночас влада підвищила податок на видобуток нафти, щоб компенсувати втрати від скасування експортного мита. В результаті, доходи Росії від податку на видобуток нафти досягли найвищого рівня за майже два роки.

Нагадаємо, турецький нафтовий термінал Dörtyol, керований компанією Global Terminal Services (GTS), більше не прийматиме російську нафту. Рішення було ухвалено на тлі посилення санкцій із боку США.

Також 3 березня росіяни заявили, що на територію "Петербурзького нафтового термінала" нібито упав безпілотник з вибухівкою. Однак він не розірвався, постраждалих немає. 

росія
росіяни
гроші
нафта
газ

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