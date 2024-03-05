В России выросли доходы от сбыта нефти и газа более чем на 80% — детали

Газовые трубы в России. Фото: росСМИ

Доходы России от сбыта нефти и газа в феврале подскочили более чем на 80% по сравнению с прошлым годом и превысили 10 миллиардов долларов благодаря росту цен на отечественную нефть. В Минфине РФ отчитались, что в прошлом месяце поступления в бюджет от налогов составили 945,6 миллиарда рублей.

Об этом сообщает Bloobmerg во вторник, 5 февраля.

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Согласно расчетам Bloomberg, налоги на нефть и нефтепродукты, на которые приходится 84% всех поступлений от углеводородов, выросли более чем вдвое.

Налоги были рассчитаны на основе средней цены Urals — основной экспортной смеси России — 65 долларов за баррель. Эта сумма больше, чем 50 долларов год назад.

Нефтяной и газовый секторы РФ являются ключевым источником поступлений в государственную казну, находящуюся под давлением растущих военных расходов. Кремль также увеличивает выплаты работникам государственного сектора, поскольку диктатор России Владимир Путин стремится одержать победу на выборах.

Поступление в бюджет РФ по сравнению с другими годами. Фото: Bloomberg

Чтобы ограничить доходы России от продажи нефти, западные страны ввели санкции, которые привели к падению цены на нефть Urals ниже 50 долларов за баррель в феврале 2023 года.

Тогда ЕС запретил большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России, а страны "Большой семерки" наложили ограничения на цену на уровне 60 долларов за баррель для российских нефтяных грузов. Хотя покупателям из других стран разрешается свободно покупать российскую нефть по более высокой цене, им запрещено пользоваться западными услугами, такими как страховка и доставка, для осуществления таких поставок.

РФ ограничила влияние ценового ограничения, используя огромный теневой флот танкеров и сотрудничая с незападными покупателями, посредниками и поставщиками услуг.

С ноября США и их союзники ужесточили контроль за соблюдением ценовых ограничений, введя санкции против нескольких судов и трейдеров за нарушение ограничений. Более жесткая позиция снова привела к увеличению разницы в цене между российской нефтью Urals и эталонной маркой Brent.

В целях обеспечения потока денег в бюджет, Россия внедрила механизм "ценового пола", который обязывал производителей платить налоги, учитывая искусственный дисконт в размере 15 долларов за баррель нефти Urals по сравнению с Brent. Деньги поступили в бюджет в феврале. По данным Argus Media Ltd. фактический дисконт, по которому производители продавали свои партии Urals в российских портах в январе, в среднем превышал 18 долларов.

Начиная с 2019 года, Россия постепенно снижала экспортные таможенные сборы на нефть и нефтепродукты, а с этого года полностью отменила их. В то же время власти повысили налог на добычу нефти, чтобы компенсировать потери от отмены экспортной пошлины. В результате доходы России от налога на добычу нефти достигли самого высокого уровня за почти два года.

Напомним, турецкий нефтяной терминал Dörtyol, управляемый компанией Global Terminal Services (GTS), больше не будет принимать российскую нефть. Решение было принято на фоне ужесточения санкций со стороны США.

Также 3 марта россияне заявили, что на территорию "Петербургского нефтяного терминала" якобы упал беспилотник со взрывчаткой. Однако он не разорвался, пострадавших нет.