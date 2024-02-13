У Росії зіткнулися потяги через п'яного машиніста

Потяги, які зіткнулися в Росії. Фото: росЗМІ

У Челябінській області Росії зіткнулися два потяги. Інцидент стався через п'яного машиніста, який вживав алкоголь прямо під час руху.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT у вівторок, 13 лютого.

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Зіткнення потягів у Росії

Машиніст товарного потяга — 46-річний Андрій Дрьомін — у понеділок, 12 лютого, проїхав на червоне світло та врізався в інший потяг. Внаслідок цього з рейок зійшло 12 порожніх вагонів, а також пошкоджено близько 100 метрів полотна.

Потяги, які зіткнулися в Росії. Фото: росЗМІ

Під час перевірки з'ясувалося, що машиніст почав пити у неділю, 11 лютого. У день аварії він з'явився на роботу п'яним. Для того, аби обійти систему перевірки, машиніст домовився з фельдшером, щоб за нього пройшов медосвідчення його помічник. Чоловік продовжив вживати алкоголь в кабіні локомотива.

Вночі на лінії почалися відновлювальні роботи.

Наразі вирішується питання про покарання для машиніста за порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту.

Нагадаємо, 7 лютого неподалік російського Іжевську пролунали потужні вибухи. Вони сталися внаслідок випробувань на військовому заводі.

Також нещодавно у Москві сталася серйозна пожежа в семиповерховому житловому будинку. Люди просили про допомогу з вікон палаючої будівлі.