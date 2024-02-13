В России столкнулись поезда из-за пьяного машиниста

Поезда, которые столкнулись в России. Фото: росСМИ

В Челябинской области России столкнулись два поезда. Инцидент произошел из-за пьяного машиниста, употреблявшего алкоголь прямо во время движения.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT во вторник, 13 февраля.

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Столкновение поездов в России

Машинист товарного поезда — 46-летний Андрей Дремин — в понедельник, 12 февраля, проехал на красный свет и врезался в другой поезд. В результате этого с рельсов сошли 12 пустых вагонов, а также повреждено около 100 метров полотна.

Поезда, которые столкнулись в России. Фото: росСМИ

В ходе проверки выяснилось, что машинист начал пить в воскресенье, 11 февраля. В день аварии он явился на работу пьяным. Для того чтобы обойти систему проверки, машинист договорился с фельдшером, чтобы за него прошел медосмотр его помощник. Мужчина продолжил употреблять алкоголь в кабине локомотива.

Ночью на линии начались восстановительные работы.

Решается вопрос о наказании для машиниста за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, 7 февраля неподалеку от российского Ижевска прогремели мощные взрывы. Они произошли в результате испытаний на военном заводе.

Также недавно в Москве произошел серьезный пожар в семиэтажном жилом доме. Люди просили о помощи из окон горящего здания.