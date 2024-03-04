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У Росії стався вибух на залізничному мосту — рух потягів призупинено

4 березня 2024 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії стався вибух на залізничному мосту — рух потягів призупинено
Пошкодження залізничного мосту в Самарській області. Фото: t.me/bazabazon
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Самарській області РФ вранці 4 березня трапився вибух на залізничному мосту. Невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ.

Про це повідомляються російські Telegram-канали. 

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Вибух на залізничному мосту в Росії 4 березня 

Російські пабліки повідомляють, що невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ рано-вранці 4 березня.

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Пошкодження залізничного мосту в Самарській області. Фото: t.me/bazabazon
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Пошкодження залізничного мосту в Самарській області. Фото: t.me/bazabazon

За словами джерел, наразі в регіоні оголошено план "Загорськ". Пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена. Попередньо, на мості був закладений саморобний вибуховий пристрій. 

На цю мить затримано три пасажирські поїзди, які їхали з Москви, та одна електричка. Територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери. 

Нагадаємо, 2 березня у російському Санкт-Петербурзі лунали вибухи. Місцеві мешканці заявляли про атаку безпілотників. Через це тривалий час була призупинена робота аеропорту Пулково. 

Крім того, вночі 2 березня в Єкатеринбурзі пролунав потужний вибух на електропідстанції, яка постачає електрику на три оборонні заводи Російської Федерації. 

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поїзди
Росія

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