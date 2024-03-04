У Росії стався вибух на залізничному мосту — рух потягів призупинено

Пошкодження залізничного мосту в Самарській області. Фото: t.me/bazabazon

В Самарській області РФ вранці 4 березня трапився вибух на залізничному мосту. Невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ.

Про це повідомляються російські Telegram-канали.

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Вибух на залізничному мосту в Росії 4 березня

Російські пабліки повідомляють, що невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ рано-вранці 4 березня.

Пошкодження залізничного мосту в Самарській області. Фото: t.me/bazabazon

Пошкодження залізничного мосту в Самарській області. Фото: t.me/bazabazon

За словами джерел, наразі в регіоні оголошено план "Загорськ". Пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена. Попередньо, на мості був закладений саморобний вибуховий пристрій.

На цю мить затримано три пасажирські поїзди, які їхали з Москви, та одна електричка. Територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери.

Нагадаємо, 2 березня у російському Санкт-Петербурзі лунали вибухи. Місцеві мешканці заявляли про атаку безпілотників. Через це тривалий час була призупинена робота аеропорту Пулково.

Крім того, вночі 2 березня в Єкатеринбурзі пролунав потужний вибух на електропідстанції, яка постачає електрику на три оборонні заводи Російської Федерації.