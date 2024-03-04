В России произошел взрыв на железнодорожном мосту — движение поездов приостановлено
В Самарской области РФ утром 4 марта произошел взрыв на железнодорожном мосту. Неизвестные попытались взорвать опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск.
Об этом сообщаются российские Telegram-каналы.
Взрыв на железнодорожном мосту в России 4 марта
Российские паблики сообщают, что неизвестные попытались взорвать опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск рано утром 4 марта.
По словам источников, в настоящее время в регионе объявлен план "Загорск". Повреждение получили металлоконструкции моста, а также ограждения. При этом бетонная опора не повреждена. Предварительно на мосту было заложено самодельное взрывное устройство.
На этот момент задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из Москвы, и одна электричка. Территория оцеплена. На месте работают спецслужбы и саперы.
Напомним, 2 марта в российском Санкт-Петербурге раздавались взрывы. Местные жители заявляли об атаке беспилотников. Поэтому долгое время была приостановлена работа аэропорта Пулково.
Кроме того, ночью 2 марта в Екатеринбурге прогремел мощный взрыв на электроподстанции, которая поставляет электричество на три оборонных завода Российской Федерации.
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