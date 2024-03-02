Санкт-Петербург атакували безпілотники — роботу аеропорту призупинили
У російському Санкт-Петербурзі в суботу, 2 березня лунали вибухи. Місцеві мешканці заявляють про атаку безпілотників.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко та низка Telegram-каналів.
Атака дронів на Санкт-Петербург 2 березня
"До Петербурга, схоже, знов долетіли безпілотники", — написав журналіст.
Також відомо, що робота аеропорту Пулково у місті була тимчасово "обмежена". Аеропорт не приймає та не випускає літаки.
Водночас губернатор Ленінградської області зазначає, що над Фінською затокою були уражені "повітряні цілі".
За даними російської влади, пошкоджень та жертв внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, в ніч на 1 березня російська ППО нібито знищила чотири безпілотники. Соціальні мережі повідомляють, що дрони атакували завод ВПК. Мешканці чули вибухи.
Також ми писали, що вночі 27 лютого у Брянській області пролунали потужні вибухи. Російська влада заявила про атаку двома дронами.
Крім того, 24 лютого було чутно вибухи в російському місті Липецьк. За словами місцевих жителів, вони побачили дим у районі Новолипецького металургійного комбінату, який є одним із найбільших сталеливарних підприємств у РФ.
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