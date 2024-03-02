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Санкт-Петербург атакували безпілотники — роботу аеропорту призупинили

2 березня 2024 20:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Санкт-Петербург атакували безпілотники — роботу аеропорту призупинили
Момент вибуху дрона. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському Санкт-Петербурзі в суботу, 2 березня лунали вибухи. Місцеві мешканці заявляють про атаку безпілотників.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко та низка Telegram-каналів.

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Скриншот допису Цаплієнка

Атака дронів на Санкт-Петербург 2 березня

"До Петербурга, схоже, знов долетіли безпілотники", — написав журналіст.

Також відомо, що робота аеропорту Пулково у місті була тимчасово "обмежена". Аеропорт не приймає та не випускає літаки. 

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Скриншот допису Telegram-каналу

Водночас губернатор Ленінградської області зазначає, що над Фінською затокою були уражені "повітряні цілі". 

За даними російської влади, пошкоджень та жертв внаслідок атаки немає.

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Скриншот допису ТСН

Нагадаємо, в ніч на 1 березня російська ППО нібито знищила чотири безпілотники. Соціальні мережі повідомляють, що дрони атакували завод ВПК. Мешканці чули вибухи.

Також ми писали, що вночі 27 лютого у Брянській області пролунали потужні вибухи. Російська влада заявила про атаку двома дронами.

Крім того, 24 лютого було чутно вибухи в російському місті Липецьк. За словами місцевих жителів, вони побачили дим у районі Новолипецького металургійного комбінату, який є одним із найбільших сталеливарних підприємств у РФ.

вибух
безпілотники
війна в Україні
Росія
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