У російському Липецьку пролунали вибухи — сталася сильна пожежа на підприємстві
В російському місті Липецьк в ніч проти 24 лютого пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, вони побачили дим в районі Новолипецького металургійного комбінату, який є одним з найбільших сталеварних підприємств в РФ.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо про вибухи в Липецьку 24 лютого
Внаслідок вибухів на підприємстві сталася пожежа. За словами свідків події, об'єкт було атаковано безпілотниками.
За інформацією Telegram-каналу "Осторожно, новости", відомо про одного постраждалого.
Що каже про це місцева влада
Пізніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив, що сталася пожежа в одному з цехів НЛМК.
За його словами, загорання вже ліквідували, а постраждалих немає.
"За непідтвердженою спецслужбами інформацією причиною загоряння стало падіння літального апарату. Зараз цю інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео перевіряють", — додав губернатор.
Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внасліжок цього сталася пожежа в районі будівлі окупаційного "уряду ДНР".
Також ми писали, що в окупованому Маріуполі підірвалися інженери російської армії. Відомо, що окупанти збиралися відремонтувати залізницю.
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