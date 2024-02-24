Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У російському Липецьку пролунали вибухи — сталася сильна пожежа на підприємстві arrow

У російському Липецьку пролунали вибухи — сталася сильна пожежа на підприємстві

24 лютого 2024 07:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У російському Липецьку пролунали вибухи — сталася сильна пожежа на підприємстві
Пожежа на підприємстві в Липецьку. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В російському місті Липецьк в ніч проти 24 лютого пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, вони побачили дим в районі Новолипецького металургійного комбінату, який є одним з найбільших сталеварних підприємств в РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про вибухи в Липецьку 24 лютого

Внаслідок вибухів на підприємстві сталася пожежа. За словами свідків події, об'єкт було атаковано безпілотниками. 

За інформацією Telegram-каналу "Осторожно, новости", відомо про одного постраждалого.

Що каже про це місцева влада

Пізніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив, що сталася пожежа в одному з цехів НЛМК.

За його словами, загорання вже ліквідували, а постраждалих немає.

"За непідтвердженою спецслужбами інформацією причиною загоряння стало падіння літального апарату. Зараз цю інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео перевіряють", — додав губернатор.

вибухи в Липецьку
Скриншот допису з Telegram Ігоря Артамонова

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внасліжок цього сталася пожежа в районі будівлі окупаційного "уряду ДНР". 

Також ми писали, що в окупованому Маріуполі підірвалися інженери російської армії. Відомо, що окупанти збиралися відремонтувати залізницю.

вибух
дрони
підприємства
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

Актуальне по темі