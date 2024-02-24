У російському Липецьку пролунали вибухи — сталася сильна пожежа на підприємстві

Пожежа на підприємстві в Липецьку. Фото: скриншот з відео

В російському місті Липецьк в ніч проти 24 лютого пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, вони побачили дим в районі Новолипецького металургійного комбінату, який є одним з найбільших сталеварних підприємств в РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про вибухи в Липецьку 24 лютого

Внаслідок вибухів на підприємстві сталася пожежа. За словами свідків події, об'єкт було атаковано безпілотниками.

За інформацією Telegram-каналу "Осторожно, новости", відомо про одного постраждалого.

Що каже про це місцева влада

Пізніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив, що сталася пожежа в одному з цехів НЛМК.

За його словами, загорання вже ліквідували, а постраждалих немає.

"За непідтвердженою спецслужбами інформацією причиною загоряння стало падіння літального апарату. Зараз цю інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео перевіряють", — додав губернатор.

Скриншот допису з Telegram Ігоря Артамонова

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внасліжок цього сталася пожежа в районі будівлі окупаційного "уряду ДНР".

Також ми писали, що в окупованому Маріуполі підірвалися інженери російської армії. Відомо, що окупанти збиралися відремонтувати залізницю.