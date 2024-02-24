В российском Липецке раздались взрывы — произошел сильный пожар на предприятии

Пожар на предприятии в Липецке. Фото: скриншот с видео

В российском городе Липецк в ночь на 24 февраля прогремели взрывы. По словам местных жителей, они увидели дым в районе Новолипецкого металлургического комбината, который является одним из крупнейших сталелитейных предприятий в РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно о взрывах в Липецке 24 февраля

В результате взрывов на предприятии произошел пожар. По словам свидетелей происшествия, объект был атакован беспилотниками.

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", известно об одном пострадавшем.

Что говорят об этом местные власти

Позже губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил, что произошел пожар в одном из цехов НЛМК.

По его словам, возгорание уже ликвидировано, а пострадавших нет.

"По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", — добавил губернатор.

Скриншот сообщения из Telegram Игоря Артамонова

Напомним, ранее во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. В результате этого произошел пожар в районе здания оккупационного "правительства ДНР".

Также мы писали, что в оккупированном Мариуполе подорвались инженеры российской армии. Известно, что оккупанты собирались отремонтировать железную дорогу.