Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Санкт-Петербург атаковали беспилотники — работу аэропорта приостановили arrow

Санкт-Петербург атаковали беспилотники — работу аэропорта приостановили

2 марта 2024 20:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Санкт-Петербург атаковали беспилотники — работу аэропорта приостановили
Момент взрыва дрона. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В российском Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта, раздавались взрывы. Местные жители заявляют об атаке беспилотников.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко и ряд Telegram-каналов.

Читайте также:
null
Скриншот сообщения Цаплиенко

Атака дронов на Санкт-Петербург 2 марта

"До Петербурга, похоже, снова долетели беспилотники", — написал журналист.

Также известно, что работа аэропорта Пулково в городе была временно "ограничена". Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

null
Скриншот сообщения Telegram-канала

В то же время губернатор Ленинградской области отмечает, что над Финским заливом были поражены "воздушные цели".

По данным российских властей, повреждений и жертв в результате атаки нет.

null
Скриншот сообщения ТСН

Напомним, в ночь на 1 марта российская ПВО якобы уничтожила четыре беспилотника. Социальные сети сообщают, что дроны атаковали завод ВПК. Жители слышали взрывы.

Также мы писали, что ночью 27 февраля в Брянской области прогремели мощные взрывы. Российские власти заявили об атаке двумя дронами.

Кроме того, 24 февраля были слышны взрывы в российском городе Липецк. По словам местных жителей, они увидели дым в районе Новолипецкого металлургического комбината, являющегося одним из крупнейших сталелитейных предприятий в РФ.

взрыв
беспилотники
война в Украине
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:45 Так выглядит безупречность — Екатерина Кухар показала редкие фото юности