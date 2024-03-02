Санкт-Петербург атаковали беспилотники — работу аэропорта приостановили
В российском Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта, раздавались взрывы. Местные жители заявляют об атаке беспилотников.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко и ряд Telegram-каналов.
Атака дронов на Санкт-Петербург 2 марта
"До Петербурга, похоже, снова долетели беспилотники", — написал журналист.
Также известно, что работа аэропорта Пулково в городе была временно "ограничена". Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
В то же время губернатор Ленинградской области отмечает, что над Финским заливом были поражены "воздушные цели".
По данным российских властей, повреждений и жертв в результате атаки нет.
Напомним, в ночь на 1 марта российская ПВО якобы уничтожила четыре беспилотника. Социальные сети сообщают, что дроны атаковали завод ВПК. Жители слышали взрывы.
Также мы писали, что ночью 27 февраля в Брянской области прогремели мощные взрывы. Российские власти заявили об атаке двумя дронами.
Кроме того, 24 февраля были слышны взрывы в российском городе Липецк. По словам местных жителей, они увидели дым в районе Новолипецкого металлургического комбината, являющегося одним из крупнейших сталелитейных предприятий в РФ.
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