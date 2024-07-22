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У Росії підпалили склад волонтерської організації, що надає "гумдопомогу" армії — що відомо

22 липня 2024 15:49
Валерія Барановська - редактор
У Росії підпалили склад волонтерської організації ZOV відважних сердець
Підпалений склад волонтерської організації в Росії. Фото: росЗМІ
Валерія Барановська - редактор

У Росії у місті Липецьк було підпалено склад волонтерської організації "ZOV відважних сердець". Організація надає "гуманітарну допомогу" для армії противника.

Про це повідомили росЗМІ у неділю, 22 липня.

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У Росії підпалили склад волонтерської організації

У ніч проти 16 липня було підпалено склад волонтерської організації "ZOV відважних сердець" у місті Липецьк у Росії, яка постачає товари військового призначення для армії РФ.

У Росії горів волонтерський склад
Наслідки пожежі на складі. Фото: росЗМІ

Пожежа почалася від вікна, яке перед цим розбили, потім вогонь поширився на маскувальні мережі та іншу "гуманітарну допомогу".

РосЗМІ повідомляли, що згоріло оздоблення приміщення, але на фото можна побачити, що стіни складу оздоблені металевим листом і сама стеля також не згоріла. 

Нагадаємо, у селищі Коренево російської Курської області палав завод низьковольтних апаратів. Пожежі передувала атака безпілотників.

Раніше ми писалися, що у Росії виникла пожежа у заповіднику "Утріш" у Краснодарському краї. Вогонь охопив понад 48 гектарів території. 

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