В России подожгли склад волонтерской организации ZOV отважных сердец

В России подожгли склад волонтерской организации, предоставляющей "гумпомощь" армии — что известно
В России в городе Липецке был подожжен склад волонтерской организации "ZOV отважных сердец". Организация оказывает "гуманитарную помощь" для армии противника.
Об этом сообщили РосСМИ во воскресенье, 21 июля.
В России подожгли склад волонтерской организации
В ночь на 16 июля был подожжен склад волонтерской организации "ZOV отважных сердец" в городе Липецк в России, которая поставляет товары военного назначения для армии РФ.
Пожар начался от разбившегося окна, затем огонь распространился на маскировочные сети и другую "гуманитарную помощь".
РосСМИ сообщали, что сгорела отделка помещения, но на фото можно увидеть, что стены склада отделаны металлическим листом и сам потолок также не сгорел.
Напомним, в поселке Коренево российской Курской области пылал завод низковольтных аппаратов. Пожару предшествовала атака беспилотников.
Ранее мы писались, что в России возник пожар в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае. Огонь охватил более 48 га территории.
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