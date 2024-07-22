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В России подожгли склад волонтерской организации, предоставляющей "гумпомощь" армии — что известно

22 июля 2024 15:49
Валерия Барановская - редактор
В России подожгли склад волонтерской организации ZOV отважных сердец
Подожженный склад волонтерской организации в России. Фото: росСМИ
Валерия Барановская - редактор

В России в городе Липецке был подожжен склад волонтерской организации "ZOV отважных сердец". Организация оказывает "гуманитарную помощь" для армии противника.

Об этом сообщили РосСМИ во воскресенье, 21 июля.

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В ночь на 16 июля был подожжен склад волонтерской организации "ZOV отважных сердец" в городе Липецк в России, которая поставляет товары военного назначения для армии РФ.

В России горел волонтерский состав
Последствия пожара на складе Фото: росСМИ

Пожар начался от разбившегося окна, затем огонь распространился на маскировочные сети и другую "гуманитарную помощь".

РосСМИ сообщали, что сгорела отделка помещения, но на фото можно увидеть, что стены склада отделаны металлическим листом и сам потолок также не сгорел.

Напомним, в поселке Коренево российской Курской области пылал завод низковольтных аппаратов. Пожару предшествовала атака беспилотников.

Ранее мы писались, что в России возник пожар в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае. Огонь охватил более 48 га территории.

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