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У Росії партизани підірвали залізницю, якою перевозили боєприпаси КНДР

5 липня 2024 13:08
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Партизани підірвали стратегічну ділянку російської залізниці, якою доставляли боєприпаси з КНДР — подробиці
Зруйноване залізничне полотно. Фото ілюстративне: "Цензор.НЕТ"
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Росії, на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, партизани підірвали ділянку залізничного полотна. Як стверджують у русі АТЕШ, цим маршрутом здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів.

Про це повідомили активісти руху опору АТЕШ у Telegram у п'ятницю, 5 липня. 

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"Журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише в місцевих пабліках", — йдеться в повідомленні.

За інформацією партизанського руху, тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ дали дозвіл ремонтній бригаді розпочати на місці відновлювальні роботи.

"А ми ще раз хочемо нагадати, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси", — запевнили партизани.

У Росії партизани підірвали залізницю, якою перевозили боєприпаси КНДР - фото 1
Місце підриву залізниці під Єкатеринбургом. Фото: рух "Атеш"

 

У Росії партизани підірвали залізницю, якою перевозили боєприпаси КНДР - фото 2
Допис руху АТЕШ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно партизани АТЕШ розвідали суднобудівний завод "Адміралтейські верфі" у Санкт-Петербурзі, де виробляються підводні човни та виявили ймовірне підтвердження розробки нових засекречених суден.

Також партизани знайшли місце розташування російської установки протиповітряної оборони ЗРК С-300/400 у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.  

Раніше ми писали, що учасники руху АТЕШ виявили систему ППО "Панцир-С1" за 15 кілометрів від літньої резиденції очільника Кремля Володимира Путіна в Сочі.

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