Партизани підірвали стратегічну ділянку російської залізниці, якою доставляли боєприпаси з КНДР — подробиці

У Росії партизани підірвали залізницю, якою перевозили боєприпаси КНДР
У Росії, на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, партизани підірвали ділянку залізничного полотна. Як стверджують у русі АТЕШ, цим маршрутом здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів.
Про це повідомили активісти руху опору АТЕШ у Telegram у п'ятницю, 5 липня.
Подробиці вдалої операції партизанів АТЕШ
"Журналістів на місце події не допустили. Інформація просочилася лише в місцевих пабліках", — йдеться в повідомленні.
За інформацією партизанського руху, тільки після отримання команди з обласного управління ФСБ дали дозвіл ремонтній бригаді розпочати на місці відновлювальні роботи.
"А ми ще раз хочемо нагадати, що залізниця вибухатиме ще частіше, поки нею возять боєприпаси", — запевнили партизани.
Нагадаємо, нещодавно партизани АТЕШ розвідали суднобудівний завод "Адміралтейські верфі" у Санкт-Петербурзі, де виробляються підводні човни та виявили ймовірне підтвердження розробки нових засекречених суден.
Також партизани знайшли місце розташування російської установки протиповітряної оборони ЗРК С-300/400 у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.
Раніше ми писали, що учасники руху АТЕШ виявили систему ППО "Панцир-С1" за 15 кілометрів від літньої резиденції очільника Кремля Володимира Путіна в Сочі.
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