Партизаны взорвали стратегический участок российской железной дороги, по которому доставляли боеприпасы из КНДР

Разрушенное железнодорожное полотно. Фото иллюстративное: "Цензор.НЕТ"

В России на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом партизаны взорвали участок железнодорожного полотна. Как утверждают в движении АТЕШ, этим маршрутом осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов.

Об этом сообщили активисты движения сопротивления АТЕШ в Telegram в пятницу, 5 июля.

Читайте также:

Подробности удачной операции партизан АТЕШ

"Журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местных пабликах", — говорится в сообщении.

По информации партизанского движения, только после получения команды из областного управления ФСБ дали разрешение ремонтной бригаде начать на месте восстановительные работы.

"А мы еще раз хотим напомнить, что железная дорога будет взрываться еще чаще, пока по ней возят боеприпасы", — заверили партизаны.

Место подрыва железной дороги под Екатеринбургом. Фото: движение "Атеш"

Сообщение движения АТЕШ. Фото: скриншот

Напомним, недавно партизаны АТЕШ разведали судостроительный завод "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, где производятся подлодки и выявили вероятное подтверждение разработки новых засекреченных судов.

Также партизаны нашли местонахождение российской установки противовоздушной обороны ЗРК С-300/400 в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Ранее мы писали, что участники движения АТЕШ обнаружили систему ПВО "Панцирь-С1" в 15 километрах от летней резиденции главы Кремля Владимира Путина в Сочи.