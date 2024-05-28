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У Росії хочуть виключити Талібан зі списку заборонених організацій

28 травня 2024 08:15
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
В России хотят исключить Талибан из списка запрещенных организаций
Таліби. Фото: Газета.Ру
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Спеціальний представник Росії в Афганістані Замір Кабулов заявив 27 травня, що МЗС і Мін'юст Росії доповіли президенту Володимиру Путіну про можливість виключення Талібану зі списку заборонених організацій, а міністр закордонних справ Сергій Лавров зазначив, що Талібан є "реальною силою" в Афганістані, та ініціатива щодо його виключення зі списку заборонених організацій "відбиває об'єктивну реальність".

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

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Кабулов повідомив, що представники Талібану візьмуть участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі на початку червня 2024 року. Цього ж дня Путін зустрівся з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзієєвим у Ташкенті та підписав заяву про двосторонні зобов'язання, що включають наміри сприяти миру та стабільності в Афганістані.

Кремль підтримує контакти з Талібаном з моменту повалення ними афганського уряду у 2021 році. Пряме визнання Росією Талібану як законний уряд Афганістану може передбачати розширення російсько-талібського співробітництва. Росія, ймовірно, сподівається використовувати свої відносини з Талібаном для послаблення активності угруповання "Ісламська держава — провінція Хорасан" (ІДХП), що базується в Афганістані, і організувала теракт в "Крокус Сіті Холл" 22 березня в Москві. Талібан продовжує боротьбу з антиталібськими угрупованнями, включаючи ІГХП, і Росія може розраховувати на допомогу Талібану у посиленні цієї боротьби.

У грудні 2023 року Казахстан виключив Талібан зі списку терористичних організацій, а Узбекистан останніми роками розширив угоди з Талібаном. Росія, ймовірно, розглядає пряму взаємодію з Талібаном як дедалі більш нормальну тенденцію серед держав Центральної Азії.

Нагадаємо, у Росії піднялася масштабна хвиля ксенофобії. Вона спалахнула після теракту у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Холл", який вчинили мігранти із Центральної Азії.

Влада Кремля побачила в таких настроях шанс відвернути увагу громадян від нагальних проблем. Правозахисниця Валентина Чупик особисто отримала понад 8,5 тисячі звернень з приводу побиття, незаконних затримань та видворення з території РФ, утримання у нелюдських умовах у відділах МВС та спецприймальників. За її словами, найбільше скарг надійшло від громадян Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану.

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