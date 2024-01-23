Назвался членом Талибана — в Испании судили британца, который "пошутил" о подрыве авиалайнера

Студент Адитя Верма (справа) на суде. Фото: EPA

В Испании судили 18-летнего британца, обвиняемого в нарушении общественного порядка, когда он пошутил о подрыве самолета. В своем сообщении в соцсетях парень называл себя членом Талибана.

Об этом сообщает BBC.

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Как сообщается, гражданин Великобритании Адития Верма, шутя, написал в своем Snapchat, будто он взорвет самолет, поскольку представился членом Талибана.

Его сообщение было перехвачено британской МІ6, из-за чего на сопровождение самолета вылетела пара истребителей F-18, сопровождавших лайнер в аэропорт, где молодого человека задержали. Два дня его содержали в полицейской камере, а затем отпустили под залог. После возвращения в Британию его допросили МІ5 и МІ6.

На суде оказалось, что это была шутка среди его сверстников в частной группе Университета Бата, где учится парень. По данным дела, парень интересовался конфликтом между Индией и Пакистаном, и по результатам допроса и проверки конфиденциальной информации, вовлеченность студента в Талибан и ИГИЛ не подтвердили.

Суд признал парня невиновным в совершении теракта, но присудил ему штраф в размере 22 тысячи евро за ложную боевую тревогу для армейской авиации. Однако в Минобороны Испании требуют дополнительно еще и возмещение расходов в размере 95 тысяч евро.

Напомним, что ранее 75-летнему пенсионеру из Великобритании грозит тюрьма в Дубае. Причиной стало то, что он попросил соседей сделать тише музыку на новогодней вечеринке, потому что нянчил внуку.

Добавим, что актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер задержан на три часа в аэропорту Мюнхена. Он перевозил незадекларированные часы, однако впоследствии кинозвезду выпустили.