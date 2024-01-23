Назвався членом Талібану — в Іспанії судили британця, який "жартував" про підрив авіалайнера

Сутдент АдІтя Верма (праворуч) на суді. Фото: EPA

В Іспанії судили 18-річного британця, якого звинувачують у порушенні громадського порядку, коли він пожартував про підрив літака. У своєму повідомленні в соцмережах хлопець називав себе членом Талібану.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Британця хочуть ув'язнити за жарт про підрив літака

Як повідомляється, громадянин Великої Британії Адітя Верма жартома написав у своєму Snapchat, буцімто він підірве літак, оскільки назвався членом Талібану.

Його повідомлення було перехоплено британською МІ6, через що на супровід літака вилетіла пара винищувачів F-18, які супроводжували лайнер до аеропорту, в якому хлопця затримали. Два дні його тримали в поліцейській камері, а потім відпустили під заставу. Після повернення до Британії його допитали МІ5 та МІ6.

На суді виявилося, що це дійсно був жарт серед його однолітків у приватній групі Університету Бата, де навчається хлопець. За даними справи, хлопець цікавився конфліктом між Індією та Пакистаном, та за результатами допиту та перевірки конфіденційної інформації, залученість студента до Талібану та ІДІЛ не підтвердили.

Суд визнав хлопця невинним у скоєнні теракту, але присудив йому штраф у розмірі 22 тисяч євро за хибну бойову тривогу для армійської авіації. Однак у Міноборони Іспанії вимагають додатково ще й відшкодування витрат у розмірі 95 тисяч євро.

Нагадаємо, що раніше 75-річному пенсіонеру з Великої Британії загрожує в'язниця в Дубаї. Причиною стало те, що він попросив сусідів зробити тихіше музику на новорічній вечірці, бо няньчив онуку.

Додамо, що актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера затримали на три години в аеропорту Мюнхена. Він перевозив незадекларований годинник, проте згодом кінозірку випустили.