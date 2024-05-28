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В России хотят исключить Талибан из списка запрещенных организаций

28 мая 2024 08:15
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В России хотят исключить Талибан из списка запрещенных организаций
Талибы. Фото: Газета.Ру
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Специальный представитель России в Афганистане Замир Кабулов заявил 27 мая, что МИД и Минюст России доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключения Талибана из списка запрещенных организаций, а министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Талибан является "реальной силой" в Афганистане, и инициатива по его исключению из списка запрещенных организаций "отражает объективную реальность". 

Об этом говорится в сводке Института изучения войны.

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Кабулов сообщил, что представители Талибана примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в начале июня 2024 года. В этот же день Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте и подписал заявление о двусторонних обязательствах, включающих намерения содействовать миру и стабильности в Афганистане.

Кремль поддерживает контакты с Талибаном с момента свержения ими афганского правительства в 2021 году. Прямое признание Россией Талибана в качестве законного правительства Афганистана может предвещать расширение российско-талибского сотрудничества. Россия, вероятно, надеется использовать свои отношения с Талибаном для ослабления активности базирующейся в Афганистане группировки "Исламское государство – провинция Хорасан" (ИГХП), которая организовала теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта в Москве. Талибан продолжает борьбу с антиталибскими группировками, включая ИГХП, и Россия может рассчитывать на помощь Талибана в усилении этой борьбы.

В декабре 2023 года Казахстан исключил Талибан из списка террористических организаций, а Узбекистан в последние годы расширил соглашения с Талибаном. Россия, вероятно, рассматривает прямое взаимодействие с Талибаном как все более нормальную тенденцию среди государств Центральной Азии.

Напомним, в России поднялась масштабная волна ксенофобии. Она вспыхнула после теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл", который совершили мигранты из Центральной Азии.

Власти Кремля увидели в таких настроениях шанс отвлечь внимание граждан от неотложных проблем. Правозащитница Валентина Чупик лично получила более 8,5 тысячи обращений по поводу избиений, незаконных задержаний и выдворения с территории РФ, содержания в бесчеловечных условиях в отделах МВД и спецприемщиках. По ее словам, больше всего жалоб поступило от граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

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