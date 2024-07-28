У Підмосков'ї блискавка влучила у трьох росіян

Місце удару блискавки в Росії. Фото: росЗМІ

У Підмосков'ї у Росії, в парку "Патріот", блискавка вдарила по трьох росіянах, включаючи двох чоловіків і дівчину. Постраждалим надають медичну допомогу.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Блискавка вдарила в росіян у Підмосков'ї

Російські ЗМІ повідомляють, що блискавка вдарила в трьох людей у Підмосков'ї — це сталося у парку "Патріот". Також йдеться про те, що постраждалим надають медичну допомогу.

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Постраждалі росіяни внаслідок удару блискавки. Фото: росЗМІ

"У парку "Патріот" на площі перед Головним храмом Збройних сил Росії блискавка вдарила по двох чоловіках і дівчині. Остання піднялася сама, а чоловіки залишилися лежати на землі. Подробиці уточнюються", – йдеться у росЗМІ.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня безпілотники атакували нафтобазу у Курській області Росії. Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції у цій же області.

Також ми писали, що внаслідок диверсійних заходів було уражено три ворожі вертольоти на території Росії. Інциденти сталися на аеродромі "Кряж" у Самарі та в населеному пункті Томіліно біля Москви.