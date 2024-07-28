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В России молния ударила в людей — есть пострадавшие

28 июля 2024 17:49
Валерия Барановская - редактор
В Подмосковье молния попала в троих россиян
Место удара молнии в России. Фото: росСМИ
Валерия Барановская - редактор

В Подмосковье в России , в парке "Патриот", молния ударила по трем россиянам, включая двух мужчин и девушку. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Молния ударила в россиян в Подмосковье

Российские СМИ сообщают, что молния ударила в трех человек в Подмосковье — это произошло в парке "Патриот". Также говорится, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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Пострадавшие россияне в результате удара молнии. Фото: росСМИ

"В парке "Патриот" на площади перед Главным храмом Вооруженных сил России молния ударила по двум мужчинам и девушке. Последняя поднялась сама, а мужчины остались лежать на земле. Подробности уточняются", — говорится в РосСМИ.

Напомним, в ночь на 28 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области России. Также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции этой же области.

Также мы писали, что в результате диверсионных мероприятий были поражены три вражеских вертолета на территории России. Инциденты произошли на аэродроме "Кряж" в Самаре и в населенном пункте Томилино возле Москвы.

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