Вибух на нафтопереробному підприємстві в російському Усинську — на місці сильна пожежа

У російському Усинську пролунав вибух на НПЗ — спалахнула пожежа
У російському Усинську 6 серпня пролунав потужний вибух на нафтопереробному підприємстві "Транснефти". На місці одразу спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Вибух на НПЗ в Росії
Як відомо, вдень 6 серпня на "Транснефти" прогримів сильний вибух. На місці одразу спалахнула масштабна пожежа, а над містом видніються стовпи чорного диму.
За даними "Бази", всіх співробітників підприємства евакуювали, на місце події їдуть пожежники. Причини події поки що невідомі.
Однак в Росії одразу звинуватили у всьому Україну. Пропагандисти заявили, що "масштаби виробництва Києвом дронів і використання технологій штучного інтелекту відчувають на собі російські НПЗ".
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