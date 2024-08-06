Вибух на нафтопереробному підприємстві в російському Усинську — на місці сильна пожежа

Вибух на НПЗ в Росії. Фото: скриншот з відео

У російському Усинську 6 серпня пролунав потужний вибух на нафтопереробному підприємстві "Транснефти". На місці одразу спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Вибух на НПЗ в Росії

Як відомо, вдень 6 серпня на "Транснефти" прогримів сильний вибух. На місці одразу спалахнула масштабна пожежа, а над містом видніються стовпи чорного диму.

За даними "Бази", всіх співробітників підприємства евакуювали, на місце події їдуть пожежники. Причини події поки що невідомі.

Однак в Росії одразу звинуватили у всьому Україну. Пропагандисти заявили, що "масштаби виробництва Києвом дронів і використання технологій штучного інтелекту відчувають на собі російські НПЗ".