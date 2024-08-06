Взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии в российском Усинске – на месте сильный пожар

Взрыв на НПЗ в России. Фото: скриншот с видео

В российском Усинске 6 августа прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии "Транснефти". На месте сразу разразился сильный пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Взрыв на НПЗ в России

Как известно, днем 6 августа на "Транснефти" прогремел сильнейший взрыв. На месте сразу разразился масштабный пожар, а над городом виднеются столбы черного дыма.

По данным "Базы", всех сотрудников предприятия эвакуировали, на место происшествия едут пожарные. Причины происшествия пока неизвестны.

Однако в России сразу обвинили по всем Украину. Пропагандисты заявили, что "масштабы производства Киевом дронов и использование технологий искусственного интеллекта испытывают на себе российские НПЗ".