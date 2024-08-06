На военном заводе в России произошел взрыв - погибли три человека

Взрыв в России. Иллюстративное фото: Радио Свобода

На заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане в России 5 августа произошел взрыв. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

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Детали инцидента

Взрыв произошел в одном из цехов, где сотрудники проводили демонтаж трубопровода с использованием безогневой резки. В момент выполнения работ возникла вспышка. В результате трое работников получили термические ожоги и скончались на месте. Здание цеха готовилось к сносу.

Причины происшествия устанавливаются. Как заявили в следственном комитете, предполагается, что рабочие нарушили технику безопасности во время резки труб.

Федеральное предприятие "Авангард" производит комплектующие для систем реактивного залпового огня и взрывчатки. С началом вторжения в Украину объем заказов увеличился, что потребовало модернизации завода. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2023 году подписал распоряжение о передаче 100% акций предприятия "Ростеху".

Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.