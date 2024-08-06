Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На військовому заводі "Авангард" в Росії стався вибух — є жертви arrow

На військовому заводі "Авангард" в Росії стався вибух — є жертви

6 серпня 2024 09:54
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На військовому заводі в Росії стався вибух — загинули три людини
Вибух в Росії. Ілюстративне фото: Радіо Свобода
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На заводі "Авангард" у місті Стерлітамак, Башкортостан, Росія, 5 серпня стався вибух. Внаслідок чого загинуло троє людей.

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Читайте також:

Деталі інциденту

Вибух стався в одному з цехів, де співробітники проводили демонтаж трубопроводу з використанням безвогневого різання. У момент виконання робіт виник спалах. Внаслідок чого троє працівників отримали термічні опіки та померли на місці. Будівля цеху готувалася до знесення.

Причини події встановлюються. Як заявили у слідчому комітеті, передбачається, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб.

Федеральне підприємство "Авангард" виробляє комплектуючі для систем реактивного залпового вогню та вибухівку. З початком вторгнення в Україну обсяг замовлень збільшився, що вимагало модернізації заводу. Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін 2023 року підписав розпорядження про передачу 100% акцій підприємства "Ростеху".

Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.

Також важливі новини дня по темі:

 

вибух завод військові Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:33 Джокович зробив важливу заяву щодо участі в Олімпіаді-2028

10:25 Росіяни вдарили по будівлі поліклініки у Харкові — під завалами можуть бути люди

10:23 Побільшало ворожих ракетоносіїв в у Чорному морі — загроза обстрілів зберігається

10:15 На Олімпіаді-2024 сьогодні розіграють понад десяток комплектів нагород — розклад змагань

10:05 В Україні банки змінять відсотки за кредитами — що треба знати

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

10:02 Український спортсмен заявив, що його отруїли під час Олімпіади у Парижі

09:58 Одинадцятий день Олімпіади-2024 — де і коли дивитися виступи українських спортсменів

09:57 У Харкові пролунали гучні вибухи — росіяни вдарили по центру міста

09:54 На військовому заводі "Авангард" в Росії стався вибух — є жертви

09:51 Ремонти на електромережах сьогодні — кому з одеситів відключили світло

10:33 Джокович зробив важливу заяву щодо участі в Олімпіаді-2028

10:25 Росіяни вдарили по будівлі поліклініки у Харкові — під завалами можуть бути люди

10:23 Побільшало ворожих ракетоносіїв в у Чорному морі — загроза обстрілів зберігається

10:15 На Олімпіаді-2024 сьогодні розіграють понад десяток комплектів нагород — розклад змагань

10:05 В Україні банки змінять відсотки за кредитами — що треба знати

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

10:02 Український спортсмен заявив, що його отруїли під час Олімпіади у Парижі

09:58 Одинадцятий день Олімпіади-2024 — де і коли дивитися виступи українських спортсменів

09:57 У Харкові пролунали гучні вибухи — росіяни вдарили по центру міста

09:54 На військовому заводі "Авангард" в Росії стався вибух — є жертви

09:51 Ремонти на електромережах сьогодні — кому з одеситів відключили світло

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі