Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У російському Хабаровську оголосили надзвичайний стан — що сталося arrow

У російському Хабаровську оголосили надзвичайний стан — що сталося

5 квітня 2024 16:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У російському Хабаровську оголосили надзвичайний стан — що сталося
Вулиці Хабаровська. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У районі Хабаровська виявили підвищений рівень радіації. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

Про це повідомило видання Sky News у п'ятницю, 5 квітня.

Читайте також:

Що сталося у Хабаровську

Зону з підвищеним радіаційним фоном виявлено неподалік від електричних опор, що знаходяться на відстані близько 2,5 кілометрів від житлових кварталів.

Місцеве управління Росспоживнагляду стверджує, що інцидент не призвів до травмувань чи радіаційного впливу на людей, а також не становить загрози для здоров’я громадян.

Додатково повідомляється, що протягом наступних двох днів будуть проводитися регулярні перевірки рівня радіації та вживатимуться заходи для встановлення джерела радіаційного забруднення.

Нагадаємо, що Україні знайшли стійких до радіації істот.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден ще на рік продовжив дію надзвичайного стану, який запровадили ще у 2014 році через російську анексію Криму та вторгнення на Донбас. Це включає й продовження санкцій проти РФ.

росія
росіяни
радіація
загроза

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим