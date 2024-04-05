У російському Хабаровську оголосили надзвичайний стан — що сталося

Вулиці Хабаровська. Фото: росЗМІ

У районі Хабаровська виявили підвищений рівень радіації. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

Про це повідомило видання Sky News у п'ятницю, 5 квітня.

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Зону з підвищеним радіаційним фоном виявлено неподалік від електричних опор, що знаходяться на відстані близько 2,5 кілометрів від житлових кварталів.

Місцеве управління Росспоживнагляду стверджує, що інцидент не призвів до травмувань чи радіаційного впливу на людей, а також не становить загрози для здоров’я громадян.

Додатково повідомляється, що протягом наступних двох днів будуть проводитися регулярні перевірки рівня радіації та вживатимуться заходи для встановлення джерела радіаційного забруднення.

Нагадаємо, що Україні знайшли стійких до радіації істот.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден ще на рік продовжив дію надзвичайного стану, який запровадили ще у 2014 році через російську анексію Криму та вторгнення на Донбас. Це включає й продовження санкцій проти РФ.