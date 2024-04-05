В российском Хабаровске объявили чрезвычайное положение — что произошло

Улицы Хабаровска. Фото: росСМИ

В районе Хабаровска обнаружили повышенный уровень радиации. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом сообщило издание Sky News в пятницу, 5 апреля.

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Зона с повышенным радиационным фоном обнаружена неподалеку от электрических опор, находящихся на расстоянии около 2,5 км от жилых кварталов.

Местное управление Роспотребнадзора утверждает, что инцидент не привел к травмированию или радиационному воздействию на людей, а также не представляет угрозы для здоровья граждан.

Дополнительно сообщается, что в течение следующих двух дней будут проводиться регулярные проверки уровня радиации и будут приниматься меры по установлению источника радиационного загрязнения.

Напомним, что Украина обнаружила устойчивых к радиации существ.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден еще на год продлил действие чрезвычайного положения, которое ввели еще в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вторжения в Донбасс. Это включает и продление санкций против РФ.