В российском Хабаровске объявили чрезвычайное положение — что произошло
В районе Хабаровска обнаружили повышенный уровень радиации. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию.
Об этом сообщило издание Sky News в пятницу, 5 апреля.
Что произошло в Хабаровске
Зона с повышенным радиационным фоном обнаружена неподалеку от электрических опор, находящихся на расстоянии около 2,5 км от жилых кварталов.
Местное управление Роспотребнадзора утверждает, что инцидент не привел к травмированию или радиационному воздействию на людей, а также не представляет угрозы для здоровья граждан.
Дополнительно сообщается, что в течение следующих двух дней будут проводиться регулярные проверки уровня радиации и будут приниматься меры по установлению источника радиационного загрязнения.
Напомним, что Украина обнаружила устойчивых к радиации существ.
Ранее мы писали, что президент США Джо Байден еще на год продлил действие чрезвычайного положения, которое ввели еще в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вторжения в Донбасс. Это включает и продление санкций против РФ.
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