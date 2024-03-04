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У РФ перекрили рух автотранспорту Керченським мостом

4 березня 2024 04:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У РФ перекрили рух автотранспорту Керченським мостом
Людей просять зберігати спокій / Фото: Associated Press
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Російські окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Наразі окупанти не повідомляють причину інциденту. 

Про це йдеться у соціальних мережах оперативного каналу інформаційного центру по автомобільних дорогах про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту та підготовку до огляду. 

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"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", — йдеться у повідомленні.  

До слова, у ніч проти 3 березня очевидці у соціальних мережах повідомляли про низку вибухів в районі Феодосії.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти посилюють репресії проти кримських татар. Він наголосив, що це відбувається перед десятиріччям окупації півострова. 

Також речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що Кримський міст буде знищено одним ударом

війна
Крим
нерухомість

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