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В РФ перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту

4 марта 2024 04:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В РФ перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту
Людей просят сохранять спокойствие / Фото: Associated Press
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские кафиры перекрыли движение автотранспорта Крымским мостом временно перекрыты. Пока оккупанты не сообщают причину инцидента.

Об этом говорится в социальных сетях оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к осмотру.

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"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

К слову, в ночь на 3 марта очевидцы в социальных сетях сообщали о ряде взрывов в Феодосийском районе.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские кафиры усиливают репрессии против крымских татар. Он подчеркнул, что это происходит до десятилетия оккупации полуострова.

Также спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что Крымский мост будет уничтожен одним ударом.

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