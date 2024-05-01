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У Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію приватних військових компаній в Україні

1 травня 2024 14:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію приватних військових компаній в Україні
Українські військові. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

До Верховної Ради України внесено новий законопроєкт, який передбачає створення приватних оборонних компаній. Ця ініціатива має на меті вирішити питання зайнятості для екс-військових після завершення їх служби. 

Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 26 квітня.

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Що передбачає законопроєкт

Згідно з текстом законопроєкту, міжнародні оборонні компанії визначаються як компанії, що зареєстровані в Україні та здійснюють оборонні операції за її межами, беручи участь у оборонних заходів.

Ці компанії та їх співробітники матимуть право базуватися лише в регіонах України, що межують з Росією, а засновниками можуть бути лише громадяни України.

Пропонується створення нової державної установи — Державної служби України у справах міжнародних оборонних компаній, яка буде підпорядковуватися Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що демобілізовані військові можуть мати незареєстровану зброю та відчувати труднощі з пошуком роботи. Створення приватних військових компаній допоможе вирішити ці проблеми, а також забезпечить державу швидкими реагувальними групами для захисту територіальної цілісності.

"Діяльність міжнародних оборонних компаній (зі схожим та звичним для військовослужбовців розпорядком, умовами несення служби та професійними обов’язками), а також цілком передбачувана наявність у вказаних компаніях власних психологів, реабілітологів та інших консультантів — у значному ступені здатна розв'язати проблему соціально-психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців", — додали автори законопроєкту.

Законодавці також зазначають, що вони вивчили успішний досвід США та інших країн у створенні приватних військових компаній, що дозволить краще контролювати озброєних громадян, створювати нові робочі місця та забезпечувати роботою ветеранів війни.

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс до Ради законопроєкт, який спрощує міжнародний розшук та екстрадицію українців.

А військовий оглядач Олексій Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації.

Верховна Рада
Україна
військові
компанії
законопроєкт
демобілізація

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