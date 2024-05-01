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В Раде зарегистрировали законопроект о легализации частных военных компаний в Украине

1 мая 2024 14:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Раде зарегистрировали законопроект о легализации частных военных компаний в Украине
Украинские военные. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Верховную Раду Украины внесен новый законопроект, предусматривающий создание частных оборонных компаний. Эта инициатива должна решить вопрос занятости для эксвоенных после завершения их службы.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 26 апреля.

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Что предполагает законопроект

Согласно тексту законопроекта, международные оборонные компании определяются как компании, зарегистрированные в Украине и осуществляющие оборонные операции за ее пределами, участвуя в оборонных мерах.

Эти компании и их сотрудники будут иметь право базироваться только в регионах Украины, граничащих с Россией, а учредителями могут быть только граждане Украины.

Предлагается создание нового государственного учреждения — Государственной службы Украины по делам международных оборонных компаний, которое будет подчиняться Главному управлению разведки Министерства обороны.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что демобилизованные военные могут иметь незарегистрированное оружие и испытывать трудности в поиске работы. Создание частных военных компаний поможет решить эти проблемы, а также обеспечит государство быстрыми реагирующими группами для защиты территориальной целостности.

"Деятельность международных оборонных компаний (с похожим и привычным для военнослужащих распорядком, условиями несения службы и профессиональными обязанностями), а также вполне предполагаемое наличие в указанных компаниях собственных психологов, реабилитологов и других консультантов — в значительной степени способна решить проблему социально-психологической реабилитации демобилизованных военнослужащих", — добавили авторы законопроекта.

Законодатели также отмечают, что они изучили успешный опыт США и других стран по созданию частных военных компаний, что позволит лучше контролировать вооруженных граждан, создавать новые рабочие места и обеспечивать работой ветеранов войны.

Напомним, ранее Кабмин внес в Раду законопроект, упрощающий международный розыск и экстрадицию украинцев.

А военный обозреватель Алексей Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации.

Верховная Рада
Украина
военные
компании
законопроект
демобилизация

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