В Раде зарегистрировали законопроект о легализации частных военных компаний в Украине
В Верховную Раду Украины внесен новый законопроект, предусматривающий создание частных оборонных компаний. Эта инициатива должна решить вопрос занятости для эксвоенных после завершения их службы.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 26 апреля.
Что предполагает законопроект
Согласно тексту законопроекта, международные оборонные компании определяются как компании, зарегистрированные в Украине и осуществляющие оборонные операции за ее пределами, участвуя в оборонных мерах.
Эти компании и их сотрудники будут иметь право базироваться только в регионах Украины, граничащих с Россией, а учредителями могут быть только граждане Украины.
Предлагается создание нового государственного учреждения — Государственной службы Украины по делам международных оборонных компаний, которое будет подчиняться Главному управлению разведки Министерства обороны.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что демобилизованные военные могут иметь незарегистрированное оружие и испытывать трудности в поиске работы. Создание частных военных компаний поможет решить эти проблемы, а также обеспечит государство быстрыми реагирующими группами для защиты территориальной целостности.
"Деятельность международных оборонных компаний (с похожим и привычным для военнослужащих распорядком, условиями несения службы и профессиональными обязанностями), а также вполне предполагаемое наличие в указанных компаниях собственных психологов, реабилитологов и других консультантов — в значительной степени способна решить проблему социально-психологической реабилитации демобилизованных военнослужащих", — добавили авторы законопроекта.
Законодатели также отмечают, что они изучили успешный опыт США и других стран по созданию частных военных компаний, что позволит лучше контролировать вооруженных граждан, создавать новые рабочие места и обеспечивать работой ветеранов войны.
Напомним, ранее Кабмин внес в Раду законопроект, упрощающий международный розыск и экстрадицию украинцев.
А военный обозреватель Алексей Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации.
Читайте Новини.LIVE!