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У Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з безпекового комітету

22 липня 2024 23:02
Галина Шподарева - редактор
Звільнення Безуглої з безпекового комітету — що відомо
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
Галина Шподарева - редактор

У Верховній Раді України зареєстрували постанову про звільнення народної депутатки Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пропонується й скасувати членство Безуглої в комітеті.

Проєкт постанови опубліковано на сайті Верховної Ради у понеділок, 22 липня.

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Проєкт постанови про звільнення Безуглої з безпекового комітету. Фото: скриншот

Хто ініціював постанову 

Серед 11 ініціаторів — депутати Федір Веніславський, Андрій Парубій, Роман Костенко та інші.

"Цілі та завдання прийняття акту Головною метою прийняття проєкту Постанови є відкликання народного депутата України Безуглої Мар’яни Володимирівни з посад заступника голови і члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — йдеться в документі. 

За прогнозом нардепа Ярослава Железняка, комітет з питань регламенту дуже оперативно розгляне цей документ і голосування в Раді теж відбудеться вже завтра. 

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з безпекового комітету - фото 2

Реакція Безуглої на постанову

Безугла емоційно відреагувала на новину про зареєстровану постанову. 

"Ніколи не була членом комсомолу на відміну від деяких членів Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Сьогодні вони згадали свій досвід і ще більше укріпили моє переконання, що хибну, стагнуючу культуру "совка" треба викорінювати усюди", — написала нардепка.

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з безпекового комітету - фото 3

Нагадаємо, 17 липня народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції  "Слуга народу". Своє рішення вона пояснила у Facebook, де написала, що не розуміє пріоритети колег по комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Раніше, 15 липня Безуглу відкликали з парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше вона обіймала посаду його очільниці.

Також Безуглу включили до бази центру "Миротворець". Підставами для цього стали її дії, які нібито були спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України, а також на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України. 

Верховна Рада Мар'яна Безугла Мінсоцполітики Україна нардепи

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