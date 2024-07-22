Звільнення Безуглої з безпекового комітету — що відомо

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

У Верховній Раді України зареєстрували постанову про звільнення народної депутатки Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пропонується й скасувати членство Безуглої в комітеті.

Проєкт постанови опубліковано на сайті Верховної Ради у понеділок, 22 липня.

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Хто ініціював постанову

Серед 11 ініціаторів — депутати Федір Веніславський, Андрій Парубій, Роман Костенко та інші.

"Цілі та завдання прийняття акту Головною метою прийняття проєкту Постанови є відкликання народного депутата України Безуглої Мар’яни Володимирівни з посад заступника голови і члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", — йдеться в документі.

За прогнозом нардепа Ярослава Железняка, комітет з питань регламенту дуже оперативно розгляне цей документ і голосування в Раді теж відбудеться вже завтра.

Реакція Безуглої на постанову

Безугла емоційно відреагувала на новину про зареєстровану постанову.

"Ніколи не була членом комсомолу на відміну від деяких членів Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Сьогодні вони згадали свій досвід і ще більше укріпили моє переконання, що хибну, стагнуючу культуру "совка" треба викорінювати усюди", — написала нардепка.

Нагадаємо, 17 липня народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Своє рішення вона пояснила у Facebook, де написала, що не розуміє пріоритети колег по комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Раніше, 15 липня Безуглу відкликали з парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше вона обіймала посаду його очільниці.

Також Безуглу включили до бази центру "Миротворець". Підставами для цього стали її дії, які нібито були спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України, а також на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України.