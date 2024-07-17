Мар'яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народна депутатка Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Це сталося у середу, 17 липня.

Про це Мар'яна Безугла повідомила у Telegram.

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Безугла вийшла зі "Слуги народу"

"Офіційно: Вийшла з фракції "Слуга народу", — заявила Безугла.

Своє рішення вона пояснила у Facebook, де написала, що не розуміє пріоритети колег по комітету з питань нацбезпеки та оборони. Також Безугла звинуватила депутатів "Слуги народу" в тому, що вони об’єднуються з опозицією "в питаннях саботажу".

За її словами, комітет затримав деякі "важливі" реформи, включаючи ті, що планувалися на початку 2019 року. Вона наголосила, що "найбільші атаки" на тлі її критики військового керівництва вона отримувала від членів фракції.

Безугла також зазначила, що не може донести до Президента Володимира Зеленського "очевидні факти про проблеми у війську".

"Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально", — написала вона.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 липня Безуглу відкликали з парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше вона обіймала посаду його очільниці.

Також Безуглу включили до бази центру "Миротворець". Підставами для цього стали її дії, які, нібито, були спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України, а також на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України.