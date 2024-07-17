Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Безуглая вышла из фракции Слуга народа arrow

Безуглая вышла из фракции Слуга народа

17 июля 2024 11:34
Виктория Козырь - редактор
Марьяна Безуглая вышла из фракции Слуга народа
Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana
Виктория Козырь - редактор

Народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Это произошло в среду, 17 июля.

Об этом Марьяна Безуглая сообщила в Telegram.

Читайте также:

Безуглая вышла из "Слуги народа"

"Официально: Вышла из фракции "Слуга народа", — заявила Безуглая.

Свое решение она объяснила в Facebook, где написала, что не понимает приоритеты коллег по комитету по вопросам нацбезопасности и обороны. Также Безуглая обвинила депутатов "Слуги народа" в том, что они объединяются с оппозицией "в вопросах саботажа".

По ее словам, комитет задержал некоторые "важные" реформы, включая те, что планировались в начале 2019 года. Она подчеркнула, что "самые большие атаки" на фоне ее критики военного руководства она получала от членов фракции.

Безуглая также отметила, что не может донести до Президента Владимира Зеленского "очевидные факты о проблемах в армии".

"Итак, принимая во внимание вышеупомянутую сложившуюся ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально", — написала она

null
Пост Безуглой. Фото: скриншот
null
Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, 15 июля Безуглую отозвали из парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Раньше она занимала должность его руководителя.

Также Безуглую включили в базу центра "Миротворец". Основанием для этого стали ее действия, которые якобы были направлены на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, а также на дискредитацию и деморализацию Вооруженных сил Украины.

Марьяна Безуглая украинцы Слуга народа Украина нардепы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке