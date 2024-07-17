Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Это произошло в среду, 17 июля.

Об этом Марьяна Безуглая сообщила в Telegram.

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Безуглая вышла из "Слуги народа"

"Официально: Вышла из фракции "Слуга народа", — заявила Безуглая.

Свое решение она объяснила в Facebook, где написала, что не понимает приоритеты коллег по комитету по вопросам нацбезопасности и обороны. Также Безуглая обвинила депутатов "Слуги народа" в том, что они объединяются с оппозицией "в вопросах саботажа".

По ее словам, комитет задержал некоторые "важные" реформы, включая те, что планировались в начале 2019 года. Она подчеркнула, что "самые большие атаки" на фоне ее критики военного руководства она получала от членов фракции.

Безуглая также отметила, что не может донести до Президента Владимира Зеленского "очевидные факты о проблемах в армии".

"Итак, принимая во внимание вышеупомянутую сложившуюся ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально", — написала она

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, 15 июля Безуглую отозвали из парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Раньше она занимала должность его руководителя.

Также Безуглую включили в базу центра "Миротворец". Основанием для этого стали ее действия, которые якобы были направлены на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, а также на дискредитацию и деморализацию Вооруженных сил Украины.