Увольнение Безуглой из комитета безопасности — что известно

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

В Верховной Раде Украины зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Предлагается и отменить членство Безуглой в комитете.

Проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады в понедельник, 22 июля.

Читайте также:

Проект постановления об увольнении Безуглой из комитета безопасности. Фото: скриншот

Кто инициировал постановление

Среди 11 инициаторов — депутаты Федор Вениславский, Андрей Парубий, Роман Костенко и другие.

"Цели и задачи принятия акта Главной целью принятия проекта Постановления является отзыв народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны с должностей заместителя председателя и члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — говорится в документе.

По прогнозу нардепа Ярослава Железняка, комитет по вопросам регламента очень оперативно рассмотрит этот документ и голосование в Раде тоже состоится уже завтра.

Реакция Безуглой на постановление

Безуглая эмоционально отреагировала на новость о зарегистрированном постановлении.

"Никогда не была членом комсомола в отличие от некоторых членов Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Сегодня они вспомнили свой опыт и еще больше укрепили мое убеждение, что ложную, стагнирующую культуру "совка" надо искоренять всюду", — написала нардеп.

.

Напомним, 17 июля народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Свое решение она объяснила в Facebook, где написала, что не понимает приоритеты коллег по комитету по нацбезопасности и обороне.

Ранее, 15 июля, Безуглую отозвали из парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Раньше она занимала должность его руководительницы.

Также Безуглую включили в базу центра "Миротворец". Основанием для этого стали ее действия, якобы направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины, а также на дискредитацию и деморализацию Вооруженных сил Украины.