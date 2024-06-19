Підвищення військового збору та ПДВ — коментар Гетманцева

Верховна Рада. Фото: ВР

Останніми днями ширяться інформація про можливе підвищення військового збору та податку на додану вартість в Україні. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев надав коментарі з цього приводу, зазначивши, що офіційних пропозицій від Кабінету Міністрів слід очікувати вже найближчим часом.

Про це Данило Гетманцев заявив в кулуарах Верховної Ради у середу, 19 червня.

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Збільшення податків

Гетманцев підкреслив, що ситуація з недофінансуванням бюджетних видатків є критичною, особливо це стосується військових видатків, де бракує сотень мільярдів гривень. За його словами, такі великі кошти неможливо отримати за рахунок лише "точкових рішень" або детінізації економіки.

"Це дуже великі гроші, які не можна закумулювати точковими рішеннями або, скажімо, за кошт детінізації навіть, бо ресурс від детінізації вже використовується. У нас вже є перевиконання бюджету, але цей ресурс не зіставний з тими потребами, які є. Яким чином покрити ці видатки, ми очікуємо позицію від Кабінету Міністрів", — заявив, Гетманцев.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що інформація про те, що уряд готує податкові зміни для українців не відповідає дійсності.

Раніше у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.